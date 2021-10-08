Bakan Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy'la birlikte 16. Contemporary İstanbul'u ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy'la birlikte 16. Contemporary İstanbul'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy'la birlikte 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumun yer aldığı 16. Contemporary İstanbul'u ziyaret etti. Contemporary'i gezen Bakan Ersoy, galeriler ve etkinlik hakkında bilgiler aldı. Bakan Ersoy sanatçı Kenan Doğulu ve Beren Saat'le de galeride karşılaşarak bir süre sohbet etti.

Galerileri ziyaret eden Bakan Ersoy, alanı gezdikten sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, “Tabii her şeyden önce dünya bir pandemi sürecinden geçiyor ve birkaç yıldır özellikle kültür sanat ve etkinlikler bu yönden çok etkilendi. Aslında normalleşme sürecinde çok iyi bir yatırım oldu. Hem Türk sanatseverler açısından hem de dünya sanatı ve kültürü açısından Türkiye'ye ve dünyaya güzel bir mesaj oldu. Normalleşmenin Türkiye'de ve İstanbul'da başladığını anlatmamız için bu tarz çalışmalar çok çok önemli. Tabi 15 yıldır bir mevkideydi Contemporary İstanbul şimdi 15 yıl sonra Haliç Tersane'ye gelmesi çok daha geçmişle, kültürle, sanatla özleşmiş bir hal alıyor. Daha nitelikli bir Contemporary ile karşı karşıyayız. Zaten birçok galeri ile konuşma fırsatı da yakaladım. Hepsi çok memnun esas beni memnun eden o özellikle yabancı galeriler çok memnun. Satış yaptıklarını da söylüyorlar” dedi.