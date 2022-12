Bakan Murat Kurum: “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yaparak, 500 bin konutumuzu ülkemize kazandırıyoruz”

Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yaparak 500 bin konutumuzu, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerimizi ülkemize, milletimize kazandırıyoruz. Türkiye Yüzyılı fişeği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ateşlenmiştir. Bu yüzyılı inşa edecek olan ise evlatlarımızdır“ dedi.

Sancaktepe'de Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından ‘2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti. Programa aynı zamanda Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Genel Başkanı Suat Sandalcı ve STK temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yaptıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2007 yılında Kat Mülkiyeti Kanununda, toplu yapıların yönetimine dair ortak yerlerin kullanımı, vaziyet plan ve projeleri, yönetim planı değişiklikleri, ortak giderlere katılım gibi bir çok düzenlemeler yapıldı. Sitelerde yürütülen yönetim hizmetlerine dair gerekli kuralların belirlenebilmesi amacıyla; Adalet Bakanlığımız ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. bakanlıklarımızla yapılacak her türlü çalışmaya da destek olduğumuzu bilmenizi özellikle istiyorum. Bu anlamda Bakanlık olarak, bu alanda faaliyet gösteren tüm şirketlerimizin ve sektörümüzün yanında olduğumuzu belirtmek isterim. “Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler” hedefimiz doğrultusunda çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yaparak; 500 bin konutumuzu, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerimizi ülkemize, milletimize kazandırıyoruz. Bu konut projelerinin birçoğu adeta bir mahalle büyüklüğünde siteler olacak. Buralarda da siz değerli kardeşlerimize ihtiyaç olacak“ dedi.

Bakan Kurum devamında, ”Biz ne diyoruz, “komşu komşunun külüne muhtaçtır” Her sitemizi, mahalle kültürümüzün yaşandığı, insanımızın birbirine yakınlaşmasını sağlayacak, çocuklarımızın tanışmasını muhabbetin, komşuluğun, yardımlaşmanın en güzel örneklerini öğrenecekleri birer sevgi, saygı ve şefkat mekânı haline getirmeliyiz. Şunu samimiyetle söylüyorum, inanın bu değerleri yaşatacak her hizmetiniz, her adımınız sizlerin en büyük, en değerli, en güzel eseri olacaktır. Derneğimizin bünyesindeki siz değerli yöneticilerimizden çocuklarımız için de özel bir isteğim var. Bakanlık olarak ülkemizin farklı yerlerindeki vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde, millet bahçelerinde ve alışveriş mekanlarında “çevre müfettişlerimiz” için, yavrularımız için çok çeşitli çevre etkinlikleri düzenliyoruz. Sizden de bakanlığımızla ortak veya ayrı ayrı benzer etkinlikleri yapmanızı, yaygınlaştırmanızı, sıfır atık hareketimizi bir kültüre dönüştürme yolunda ülkemize destek olmanızı özellikle rica ediyorum, bekliyorum. Tabii, derneğimizin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce yaptığımız mevzuat düzenlemeleriyle, TOGG başta olmak üzere, elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağını düşünerek, kapalı mekân içermeyen şarj ünitelerinin yapı ruhsatı alınmadan tesis edilmesine imkân sağlamıştık. Derneğimiz de, çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattılar. Kısa bir süre içerisinde alınan 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görmüş olduk.“ ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte su savaşlarının olacağını belirten Bakan Kurum, “Yine iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde boşa akan yağmur sularımız da var. Bu da çok önemli. Yani önümüzdeki süreçte göreceğiz, su savaşları çıkacak. O yüzden havamıza, suyumuza, yeşilimize, toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Ve akan yağmur sularını binaların rezervuarlarında kullanılması, artan suların ise bahçelerde kullanılmasına yönelik 2 bin metre kareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdik. “Rahmetli Turgut Cansever'in dediği gibi, insanın en asli vazifesi yaşadığı dünyayı güzelleştirmektir. Bizler yaşadığımız mekânları ne kadar güzel, ne kadar temiz, sağlıklı ve güvenli kılarsak, evlatlarımıza da o kadar temiz bir ülke ve dünya bırakırız. Türkiye Yüzyılı fişeği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ateşlenmiştir. Bu yüzyılı inşa edecek olan ise evlatlarımızdır. Bu anlamda omuzlarımızda ciddi bir yük ve tarihi bir sorumluluk var. Yarınlarımızı inşa edecek olan evlatlarımıza ilmin, sanatın, şiirin, güzel münasebetlerin, sosyalliğin hülasa tüm güzelliklerin yaşandığı, inşası güzel, mimarisi güzel, yeşili, doğası, havası, suyu güzel ve elbette yönetimi güzel yaşam alanları bırakacağız, bunun için mücadele edeceğiz.” diye konuştu.