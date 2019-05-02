Bakan Murat Kurum: “Sıfır atık projesi ile 100 bin kişiye istihdam”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de 'Emlak Konut Ortaokulu Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı'nı ziyaret etti. Burada konuşma yapan Kurum, "2023 yılında tüm şehirlerimizde sıfır atık projesine geçilmiş olacak. Ve bu uygulama ile yıllık 20 milyar tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız” dedi.

Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı'nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda geri dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

“İkili toplama istemine geçeceğiz”

Atık projeleri hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Atıklarımızı organik ve geri dönüşecek atıklar olarak ikiye ayıracağız. İkili toplama sistemine geçeceğiz. Bu ikili toplama sistemi ile birlikte artık organik atıklarımızı kompost hale getirip o aldığımız gübreler ile de yine parklarımızda bahçelerimizde kullanacağız” dedi.

“2023'te hedef geri dönüşüm seviyesini yüzde 35'lere çıkarmak”

Bakan Kurum, “Türkiye'de şu anda geri dönüşüm yüzde 13 seviyelerinde 2023 yılına kadar bu geri dönüşüm seviyesini yüzde 35'lere çıkarma hedefiyle o geri dönüşebilecek atıkları da ayrı toplayarak bunları da geri dönüştüreceğiz. Depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulaması ile birlikte 2021 yılında artık o tüketmeyi daha az yapmamız gerek süreçteki uygulamaya geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“20 milyar tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam”

Plastik poşet tüketiminin yüzde 75 azaldığını ifade eden Kurum, “Sıfır atık uygulamasının başka bir ayağı da plastik poşetlerimizin kullanımı azaltmaktı. Plastik poşetlerimizi 1 Ocak itibariyle ücretli hale getirdik. Ve kullanımında yüzde 75 azalma gördük. Bu sayede de gelecek nesillerimize daha güzel, daha çevreci, doğaya saygılı şehirler bırakmak adına bu uygulamayı da yürütüyoruz. 2023 yılından tüm şehirlerimizde sıfırı atık projesine geçilmiş olacak. Ve bu uygulama ile yıllık 20 milyar tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız” dedi.

Bakan Kurum fuarda stantları gezerek öğrenciler ile fotoğraf çektirdi ve projeleri hakkında bilgi aldı.