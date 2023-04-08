İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Nebati Togg ile trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli otomobil Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.