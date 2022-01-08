Bakan Nebati'den kadın istihdamı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ve STK'ların kadın temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Kadınların istihdamdaki payını artırmak amacıyla istişare odaklı katılımcı bir anlayışın yanı sıra güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ve STK'ların kadın temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Nebati toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Toplantıyla ilgili görüşlerini paylaşan Bakan Nebati, "İş dünyası ve STK'larımızın kadın yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonu ile ortak aklın simgesi olan değerli kadınlarımız, ekonomide devreye aldığımız politikaların başarıya ulaşabilmesinde en büyük güvencemiz olacaktır. Bu kapsamda, üst düzey yönetimlerde kadın yönetici oranlarındaki artışı önemsemekle birlikte, kadınlarımızın istihdamdaki payını artırmak amacıyla istişare odaklı katılımcı bir anlayışın yanı sıra güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.