Bakan Nureddin Nebati: ''Enflasyondan kalıcı olarak kurtulacağız''

Aldığımız kararlar ve küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız” dedi.

Ticaret Fuarı MÜSİAD EXPO, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Bakan Nebati, “Tahıl koridoru küresel gıda fiyatları üzerindeki tam baskıları hafifletmişken geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler üzerine anlaşmanın askıya alınması yeni fiyat artışı risklerini de beraberinde getiriyor. Bunu da aşacağız inşallah” dedi.

''Son 22 ayda aylık ihracat rekorları kırdık''

Türkiye Ekonomi Modeli'yle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikasını başarıyla uygulamaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Nebati, “2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam istihdamımızı Cumhuriyet tarihimizdeki en yüksek seviyesi olan 31 milyon kişiye yükselttik. Ticaret ortaklarımızdan gelen güçlü talep ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklara rağmen bunu avantaja çevirebilmemiz sayesinde ülkemiz, son 22 ayda aylık ihracat rekorları kırmıştır. 2022 yılı Eylül ayında yıllık ihracatımız 252,6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Turizme yönelik tahminlerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022 yılında yaklaşık 50 milyon ziyaretçiyi ülkemizde 44 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

''Türkiye Ekonomi Modeli ile amaçladığımız hedeflere gün be gün ulaşıyoruz''

2022 Ağustos ayı itibariyle yıllık cari açığın 40,9 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Nebati, “Tersinden baktığımızda enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde ise cari işlemler dengesi yıllık 41,2 milyar dolar fazla vermektedir. Enerjinin bizi ne kadar etkilediğini çok iyi görebiliyoruz. Bu yıl 100 milyar doların üzerine giden bir enerji ithalatı var. Dış ticaret açığımız büyüyor. Cari açık dengemiz büyüdü. Normalleştiğini düşündüğünüzde cari işlemler açığı sadece ve sadece geçen yıl ki fiyatlarla olmuş olsa dahi sıfırlanıyor. Türkiye Ekonomi Modeli ile amaçladığımız hedeflere gün be gün ulaşıyoruz. Dünya normalleştiğinde etkilerinin hızlı ve hissedilir olacağını göreceğiz. İlerleyen dönemde, ihracat ve turizm gelirlerimizdeki artışın sürmesiyle birlikte Karadeniz Doğalgazı'nın da devreye alınması, elimizi önemli oranda güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

''Enflasyondan kalıcı olarak kurtulacağız''

Bakan Nebati, “Olumsuz küresel gelişmelere ek olarak döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi, ülkemizde enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olmuştur. Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların tümünün farkındayız. Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kesin kararlıyız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyonumuzu sürdürüyor, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde, küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız” diye konuştu.

“İş dünyasının finansmana erişimini desteklemek, yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikamızla Hazine Destekli KGF paketlerini uygulamaya aldık” diyen Bakan Nebati, “Reel sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılayan bankacılık sektörümüzün toplam kredi hacmi yılbaşına göre yüzde 41 artarak 6,9 trilyon liraya ulaşmıştır” dedi.

“Olmazcılar” yerli otomobili yapamazsın dediler, yaptık''

Yerli otomobil TOGG hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Hayallerimizi 61 yıl boyunca erteleyenler hep aynı insanlar olmuşlardır. İş gerçekleşmeye başladığı andan sonra da ilk kullanıcıları da emin olun hep onlardır. Bu ‘olmazcılar' Marmaray'a da karşıydılar. Ülkenin yararına ne varsa, lütfen arşivlere baksınlar. Tamamına karşılar. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar, temel atıldığında fabrika nerde dediler, fabrika ortaya çıkmaya başladı, üretim bandı nerede dediler, seri üretim nerede dediler, araç nerede dediler, araç burada dediğinizde yerlilik oranı ne kadar dediler. Önce sen yerli olmayı öğren, aracın içindeki yerliliği görürsün. Yerli otomobil yapamazsınız diyenlere sesleniyorum yerli otomobilimiz de olacak, uçağımızda, trenimizde füzemizde, bombamızda olacak. Her şey yerli olacak. Bundan sonra güzellikleri paylaşacağımız dönem geliyor” diye konuştu.

“Mazot ve gübre destekleri bu yıl ödenecek”

Çiftçilere müjde veren Bakan Nebati, “Bugün de çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilmeleri için hububatta mazot ve gübre desteklerini 2023 yerine bu yıl ödeyeceğimizi Resmi Gazete vasıtasıyla duyurmuş olduk. Bu destek çiftçilerimizin Ziraat Bankası banka kartlarına yüklenecek, mazot ve gübre alımında kullanılabilecek. Finansman yükü Bakanlığımızca karşılanacak olan bu uygulamanın çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

“Esnaf ve sanatkarlarımıza desteklerimiz devam ediyor”

Esnaf ve sanatkarlara da değinen Bakan Nebati, “Yakın dönemde Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği üzere bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Toplam 100 milyar lira tutarındaki bu kredi imkanını 60 ay vade ve yüzde 7,5 gibi düşük bir maliyetle esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetine sunuyoruz. Benzer şekilde çiftçilerimizin de her zaman yanında yer alıyoruz. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla tarımsal üreticilerimizin daha uygun koşullarda finansman imkanına kavuşması için Hazine faiz destekli kredi kullandırıyoruz. Tarımsal kredilerin yaklaşık yüzde 86'sı bu kredilerden oluşuyor ve faiz yükünün yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.