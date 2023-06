Bakan Osman Aşkın Bak, Bakü'de

Osman Aşkın Bak, ilk yurt dışı ziyaretini Bakü'ye gerçekleştirdi

Bakan Osman Aşkın Bak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 26-29 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Yedinci Konferansı'na (MINEPS VII) katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, konferansta yaptığı konuşmada, UNESCO tarafından oluşturulan ‘Fit for Life' girişiminin önemini vurguladı. Türkiye'nin bugüne kadar birçok önemli spor projesine imza attığını kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, “Ülkemizde ‘Fit for Life' girişimi kapsamında da değerlendirebilecek, başta çocuklar, kadınlar, gençler ve engelli insanlar olmak üzer her yaştan vatandaşımıza hizmet etmeyi amaçlayan kapsayıcı spor projeleri gerçekleştiriyoruz. Hareketsizliği ve kronik hastalıkları azaltmayı, sporun tabana yayılmasını, birlikte yaşama kültürünü geliştirmeyi ve sporla sosyalleşmeyi amaçlayan bu projeler bizler için çok önemli” dedi.

“Uluslararası spor organizasyonları, ülkelere bıraktığı mirasla büyük önem arz ediyor”

Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerine şöyle devam etti:

“Fit for Life girişimi büyük spor organizasyonlarıyla bütünleştirildiğinde sürdürülebilir hale gelecektir. Uluslararası spor organizasyonları, sportif başarıların yanında ülkelere ve şehirlere bıraktığı mirasla da büyük önem arz ediyor. 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları, 4. Dünya Göçebe Oyunları ve Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı gibi büyük organizasyonlar ülkemiz için çok kıymetliydi.”

"Depremzedelerimize en iyi standartlar sağlanana kadar her türlü desteğimizi seferber edeceğiz"

Spor vesilesiyle insanlığa ve gelecek nesillere artı bir değer katmanın gayreti içinde olunması gerektiğini ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerine Türkiye'de yaşanan depremlerden dolayı desteklerini ve yardımlarını ileten uluslararası kuruluşlara ve ülkelere teşekkür ederek devam etti.

“Yüzyılın felaketinin yaralarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün vatandaşlarımızın birliği ve dayanışmasıyla sardık” diyen Bakan Osman Aşkın Bak, “Depremzedelerimize en iyi standartlar sağlanana kadar her türlü desteğimizi seferber edeceğiz. Beden eğitimi ve spor; daha aydınlık bir gelecek, sosyal gelişim, barış ve sürdürülebilir kalkınma adına, güçlü ve sağlıklı toplumlara hizmet etmeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

Osman Aşkın Bak, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Ferid Gayibov, İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi, Özbekistan Gençlik Politikası ve Spor Bakanı Ikramov Adham Ilhamovich, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Oleg Vasilyevich Matytsin ve UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Sayın Gabriela Ramos ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

‘Fit for Life” girişimi nedir?

Konferansın ana gündem maddesi olan “Fit for Life” girişimi; UNESCO'nun COVID-19'dan sonra iyileşmeyi hızlandırmak, kapsayıcı ve entegre politikalar oluşturmayı desteklemek ve dünya çapında gençlerin refahını artırmak için tasarlanmış spor tabanlı bir projedir.

Küresel ortaklar topluluğu tarafından desteklenen Fit for Life; fiziksel hareketsizlik, zihinsel sağlık ve eşitsizlikte kesişen krizlerin üstesinden gelmek için veriye dayalı spor girişimlerini kullanmayı hedeflemektedir.