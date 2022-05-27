Bakan Özer, Beyoğlu'nda Güzel Sanatlar Lisesinin açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Beyoğlu'nda Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ve İstiklal Millet Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Bakan Özer, öğretmenlerin beklediği müjdeli haberi açılışta verdi. Özer, 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma dönemi yani seminerler haftasında izin verileceğini, 27-30 Haziran tarihlerinde ise bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ve İstiklal Millet Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle başladı. Programda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere müjde verdi. Bakan Özer, 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma dönemi yani seminerler haftasında izin verileceğini, 27-30 Haziran tarihlerinde ise bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklarını açıkladı. Ardından 75 ilde 95 Güzel Sanatlar Liseleriyle bu çalışmaları devam ettirirken 6 ilde Güzel Sanatlar Lisesinin olmadığını ve 1-2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde bu 6 ilde de Güzel Sanatlar Lisesini kurduklarını söyledi. Bakan Özer, 81 ilde Güzel Sanatlar Lisesinin olduğunu ve bir tane Mustafa Kandıralı'yı kaybetmeye tahammülünün olmadığını da belirtti. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız okulu gezerek sınıfları incelediler.

"Artık 81 ilimizde Güzel Sanatlar Lisemiz var"

81 ilde Güzel Sanatlar Lisesinin olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Biz istiyoruz ki sadece akademik becerileriyle öne çıkan bir gençlik olmasın. Kültürle, sanatla, medeniyetle, ilimle, irfanla sürekli teması olan geçmişin çok derin damarlarından beslenen insanlığa sunan sanatçılarımızla ortaya çıksın. Bunun için hepimizin malum olduğu üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çok kapsamlı bir işbirliğine girdik. Şu ana kadar 75 ilimizde 95 Güzel Sanatlar Liseleriyle bu çalışmaları devam ettirirken 6 tane ilimizde Güzel Sanatlar Lisesinin olmadığını gördük. 1-2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde bu 6 ilimizde de Güzel Sanatlar Lisesini kurduk. Artık 81 ilimizde Güzel Sanatlar Lisemiz var. Bir tane Mustafa Kandıralı'yı kaybetmeye tahammülümüz yok. Hangi ilden çıkacağını bilmiyoruz. Önemli olan erişimi kolaylaştırabilmek. İşi zorlaştırmak değil. Son 19 yılda da zaten ana odak eğitimdeki dönüşümün ana odağı eğitim önündeki engelleri kaldırmaktı. Erişim engelini kaldırmak, kılık kıyafetten başörtüsünden dolayı eğitim erişimini kaldırmak, katsayı mağduriyetinden dolayı yüksek öğretimindeki erişim engelini kaldırmak, okullar yapılmadığı için kız çocuklarının eğitime erişemediği kız çocukları niye eğitime gitmiyor diye sürekli suçlandığı ortamlarda okullar kurarak kız çocuklarının eğitime erişimini sağlamak. Biraz geçmişe bakın kız çocuklarının okula erişimiyle ilgili hep kampanyalar yapıldı bu ülkede. Muhafazakar kesim de hep suçlandı. Okul yapacaksın ki okula gönderilsin çocuk. Bakın bu son 19 yıldaki devasa dönüşümle şu anda Türkiye'de orta öğretim, yüksek öğretimde kız çocuklarının okuldaş oranı erkek çocuklarından fazla. Bir sorun daha çözülmüş oldu. Eğitimin önündeki engeller kaldırılırken artık çocuklarımızı akademik becerileriyle değil sanatla, kültürle, musikiyle ön plana çıkartan bir eğitim sistemini tüm eğitim sisteminin içine tercih etmek için çaba sarf ediyoruz. İlk kez artık Türk musikisini de Güzel Sanatlar Lisesi müfredatı içine dahil ediyoruz" şeklinde konuştu.

"20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma dönemi yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz"

Bakan Özer, öğretmenlere müjdeyi açılışta verdi. 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma dönemi yani seminerler haftasında izin verileceğini, 27-30 Haziran tarihlerinde ise Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklarını belirten Bakan Özer, "Biliyorsunuz 17 Haziran'da okullarımız kapanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Allah'a şükür 6 Ağustos'ta devir teslim töreninde ifade ettiğim şeyde Allah beni mahcup etmedi. Dönemi yüz yüze eğitime bir gün bile ara vermeden çocuklarımızın o bir buçuk yıllık arasından sonra kesintisiz bir şekilde inşallah 17 Haziran'da tamamlamış olacağız. Öğretmenlerimiz bu dönem içinde çok yoruldular. Maskeyle ders anlattılar ve önceki dönemde de çok fazla töhmet altında kaldılar. Aslında ne kadar fedakar olduklarını bu süreç içerisinde bir kez daha şahit olduk. Mesleki çalışma dönemlerinde nasıl 1. Dönemdeki ara dönemde 2. Dönemdeki ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonraki 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma dönemi, yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz. Okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Onun akabindeki 27-30 Haziran tarihleri arasında Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi gelişimlerini kendileri planlayacaklar" ifadelerini kullandı.

"2 bin 300'ün üzerinde anaokulu çağındaki çocuklarımıza yetenek taraması yaptık"

2 bin 300'ün üzerinde anaokulu çağındaki çocuklara bir yetenek taraması yaptıklarını ve aralarından en başarılı öğrencileri seçerek tam burslu olarak kendi okullarında eğitim aldıracaklarını dile getiren Bilal Erdoğan ise, "Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yerlerin hemen yanı başı. Onun için buraya güzel bir okulun kazandırılması çok anlamlı. Emeği geçen bütün bakanlık görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Biz de Palet Türk Müziği okulu olarak ve Yeni Türkiye Eğitim Vakfı olarak buradaki öğrencilerimizin müzik eğitimlerine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Gerekirse burslandırmak kaydıyla gerekirse aralarında yapılan yarışmalardaki ödülleri vermek kaydıyla gerekirse kendi yerimizdeki imkanlarımızı kullandırmak, ortak konser ve etkinlikler yaptırmak bunlar için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Kendi vakıflarımızla bu alandaki yetenekli çocukları bulmaya desteklemeye devam edeceğiz. Üsküdar ilçemizde 2 bin 300'ün üzerinde anaokulu çağındaki çocuklarımıza bir yetenek taraması yaptık. Bunların içinden 150 tanesini okulumuzdaki detaylı yetenek taramasına davet ettik. Haftaya onları yapacağız ve onların içinden en başarılı bulduğumuz çocukları tam burslu olarak okulumuzda okutacağız" diye konuştu.

"İmar ederken her şeyden önce çocukları, gençleri ön sıraya koyuyoruz"

Bir şehri imar ederken her şeyden önce gençleri ön sıraya koyduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, "Sayın Bakanımızla burada bir hayal kurmuştuk. Hayallerin hayata geçtiğini biz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Bu ülkede defalarca bunu yaşadık. Hamd olsun yöneticiler olarak bunun farkındayız. Medeniyet değerlerimizden yeni bir nesil inşa etmek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken bizi biz yaparken bir inşa faaliyetimizin olduğunu idraki içerisindeyiz. Diğer taraftan kütüphanelerin Beyoğlu'na kazandırılması şu ana kadar 18 kütüphane kazandırdık. Yöneticiler olarak bir şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri imha eder. İmar ederken her şeyden önce nesli yani çocukları, gençleri ön sıraya koyuyoruz. Var olsun gençlerimiz diyoruz. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.