Bakan Özer: “İki aylık sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık”

İSTANBUL (İHA) – Üsküdar Belediyesinin yeni nesil 24 saat açık ikramlı kütüphane projesi Mehmet Genç Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İki aylık sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık” dedi.

Üsküdar Belediyesi, modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği yeni nesil 24 saat açık ikramlı kütüphane projesi Mehmet Genç Kütüphanesi'ni İstanbulluların hizmetine sundu.

Üsküdar Belediyesi açılışını gerçekleştirdiği 9'uncu kütüphane olan Mehmet Genç Kütüphanesini hizmete sundu. Üst düzey teknoloji ile donatılmış kütüphanenin 24 saat açık ve ikramlı olduğu belirtildi. Burhaniye Gençlik Merkezi alt katında bulunan kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı. Vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Kur'an tilaveti ile başlayan açılış töreni kürsü konuşmaları ile devam etti. Kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından açılış gerçekleşti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Bakan Mahmut Özer'e hediye takdim etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

“İki aylık sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı konuşmada, “Bu ülke geçmişten çok güçlü bir şekilde geliyor. Bu topraklar sadece ilim toprakları değil, irfan medeniyetinin toprakları. Gazali'den, İbni Arabi'den, Mevlana'dan, Sadrettin Konevi'den. Davud-u Kayseri'den Emir Sultan'dan Hacı Bektaş-ı Veli'den, Hacı Bayramı Veli'den nimetlenmiş ve onların katkılarıyla gönül coğrafyası olmuş topraklarda yaşamak kadar güzel bir şey yok. Bu eserlerle Mehmet Genç Hoca'mız gençlerle çok daha tanışıklığı olarak devam eder. Onun düşüncelerinden müstefit olarak yeni yepyeni nesiller ortaya çıkar. Kütüphaneler bilindiği gibi çok kıymetli. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak 57 bin 108 okulumuzun tamamında kütüphane yapmak için 26 Ekim 2021 tarihinde, Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yola koyulduk ve iki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphaneyi yaparak 2021 yılı sonu itibariyle kütüphanesiz okulumuz kalmadı diyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve sadece yeni kütüphaneler yapmadık, kütüphanedeki kitap sayılarını arttırdık” dedi.

“Green box odaları, video kayıt odası, ses kayıt odası gibi birçok alan mevcut”

Kütüphane hakkında bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çok güzel bir kütüphane açtık. Bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan kütüphanemizde kitaplar ve kitap okuma alanları, toplantı salonları, green box odaları, video kayıt odası, ses kayıt odası, görme engelliler için okuma salonları ve sanat sınıfı gibi birçok alan mevcut. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra güzel olan bir diğer şey ise merhum iktisat tarihi profesörümüz Mehmet Genç hocamızın adının verilmiş olmasıdır. Herkese hayırlı olsun. Burası 24 saat açık olacak. Buradaki tüm yiyecek ve içeceklerde gençlerimize ikramımız olacak. Buraya gelen arkadaşlarımız iki kitabı ödünç alıp evlerine de götürebilecek. Biz kütüphaneler zincirini arttırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda bir kütüphane ve 2 yeni Nevmekan açacağız” dedi.