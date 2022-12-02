Bakan Özer: "Küreselleşen dünyada ülkelerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşması barışın tesisi için de kritik anlam ifade ediyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da düzenlenen OECD Mesleki Eğitim Zirvesi gala yemeğinde katılımcıları ağırladı. Özer, artık küreselleşen dünyada ülkelerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşmasının sadece eğitim alanındaki gelişmeler için değil, dünyada barışın tesisi için de çok kritik bir anlam ifade ettiğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen OECD Mesleki Eğitim Zirvesi gala yemeğinde yaptığı konuşmada 14 farklı ülkeden temsilcinin deneyimlerini paylaşmak üzere zirveye katıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Mesleki eğitimle ilgili büyük fedakarlıklarla çalışma yürütüldüğünü belirten Özer, şunları kaydetti:

"Birinci boyutu bizim kendimizle ilgiliydi. Gerçekten son 3-4 yıl içerisinde mesleki eğitimle ilgili tüm çalışma arkadaşlarımız gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla, o yıkılan umutları tekrar restore etmek için, ayağa kaldırmak için çaba sarf ettiler. İşte bugün onun ödülünü, mesleki eğitimi, göğsünü gere gere diğer ülkelerle paylaşabilme imkanıyla taçlandırmış oldular. Bunun bizim için çok kritik bir anlamı vardı. İkinci olarak da artık küreselleşen bir dünyada ülkelerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşması, sadece eğitim alanındaki gelişmeler için değil, aynı zamanda tüm dünyada barışın tesisi için de çok kritik anlam ifade ediyor."

Bakan Özer, bu fırsatı verdiği için OECD Genel Sekreteri başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Ümit ediyorum ki çok güzel bir izlenimle ülkelerinize döneceksiniz. Bizimle temasta kalın, dostça kalın" diye konuştu.