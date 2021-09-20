Bakan Özer mavi kapaklarla alınan tekerlekli sandalyeyi öğrenciye hediye etti

Esenler'de Oruçreis İlkokulu'nun "Mavi Kapak" projesi kapsamında topladığı 2 ton mavi kapakla alınan akülü sandalye, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından bir öğrenciye hediye edildi. Programda konuşan Bakan Özer, “Sağlık Bakanlığının belirttiği kurallara riayet edilirse, yüz yüze eğitime devam edilecek durumdayız” dedi.

"Çöp diye atmadık, Esenler'e yeniden kazandırdık" sloganıyla yola çıkan Esenler Belediyesi, geri dönüşümle eğitime 6 milyon defter desteğinde bulundu. Bunun yanı sıra projeyle vatandaşlara ekmek, deterjan ve tekerlekli sandalye gibi çeşitli

kazanımlar da elde edildi. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla ‘Geri Dönüşüm Şenliği' düzenlendi. Şenlikte Bakan Özer'e Başkan Göksu tarafından 6 milyonuncu defter ve şehir düşünce kitaplığı hediye edildi. Şenlikte veliler öğrenciler ile birlikte kitap kaplama yarışması yaptı. Şenlikte 500 bin defter, 90 bin öğrenciye dağıtıldı. Ayrıca Bakan Özer, Oruçreis İlkokulu'nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Mustafa Aziz Bircan'a (9) akülü tekerlekli sandalyesini hediye etti.

“Sağlık Bakanlığının kurallarına riayet edersek eğitim öğretime sonuna kadar yüz yüze devam edebilecek durumdayız”

Şenlikte konuşma yapan Bakan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının 6 Eylül'de başladığını ve istikrarlı bir şekilde eğitime devam edildiğini söyledi. Türkiye'de 1.2 milyon öğretmenin aşı olduğuna dikkati çeken Bakan Özer, “Esenler Belediyesi'nin yıllardan beri vazgeçmeden kararlı bir şekilde sürdürdüğü ve Esenler'de çevreye duyarlı hem çocuklarda hem yetişkinlerde yaygınlaşmasına katkı verdiği bir projenin 6 milyonuncu defterinin tanıtım töreninde bir arada bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara riayet edersek Allah'ın izniyle eğitim öğretime sonuna kadar yüz yüze devam edebilecek durumdayız. Hem öğrenciler hem öğretmen hem de vatandaş olarak birinci önceliğimiz israf etmemek ve atıklarda bir şekilde farklı mekanizmalarla yaşantımıza, ekonomimize, günlük yaşantımızda kullanılan aletlere dönüştürebilmek. Esenler'deki bu proje tüm ilçelerimize örnek olur. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz de katkı verir ve inşallah nice 6 milyon defterlerin dağıtımında bir arada oluruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bölgedeki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin bu katkılarını 9 milyon 54 okulumuza Milli Eğitim Bakanlığı olarak döndürerek karşılık vermek istiyoruz” dedi.

“Belediye başkanımız 39 ilçe içerisinde gerçekten örnek bir gayret gösteriyor”

Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, Esenler Belediyesi'nin çevre bilincini gönülden gönüle yaydığını dile getirerek, "6 milyonuncu defteri veriyoruz. 12 yıldan beri Esenler Şehir Emini Belediye Başkanımız 39 ilçe içerisinde gerçekten örnek bir gayret gösteriyor. Çevre bilincini gönülden gönüle davranışlarıyla, sloganlarıyla Esenler'e sevdirmiş vaziyette. İlçe belediyeleri bizim evsel atıklarımızı toplamaktan sorumlu. Esenler'de bu geri dönüşümle defter, ayçiçek yağı, esmatikten çocuklarımıza harçlık, sosyal yardımla ilgili olan mekanda ihtiyacı olan ailelerimize bunlar geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

“Çöpün yüzde 10'unu biraz daha aşarak ayıran Türkiye'de ender ilçelerden bir tanesiyiz”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, günde ortalama 400 ton çöp toplandığını söyleyerek, "Bu yıl Esenler'de 12.'sini organize ettiğimiz defter dağıtım töreninin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esenler'de günde ortalama 400 ton çöp topluyoruz. Bu topladığımız çöpün yüzde 10'unu biraz daha aşarak ayıran Türkiye'de ender ilçelerden bir tanesiyiz. İnsanız yiyoruz içiyoruz atık üretiyoruz. Ürettiğimiz atık aslında çöp değil. Aslında hem ekonomik olarak karşılığı olan çok önemli madde. Biz bu maddeyi gayret edersek tekrar kullanım haline getirebilir insanların kullanımına sunabiliriz" dedi.

Program sınıflarda defter dağıtımının ardından sona erdi.