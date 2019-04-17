Bakan Pakdemirli, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı. Törene katılan Özal'ın yeğeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “70'li yıllarda Türkiye yönetilemiyordu. Kuyruklar vardı. Temel ihtiyaç maddelerinin neredeyse hepsi kuyrukla alınıyordu. Özal geldi, ne petrol bulundu ne altın bulundu ama Türkiye bir anda iyi yönetilmeye başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 26. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende açıklama yapan Özal'ın yeğeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Turgut Özal'ın bu milletin gönlünde çok müstesna yeri vardır. Benim için tabi ki bir başbakan cumhurbaşkanıydı ama aynı zamanda bir amcaydı. Bana hediye ettiği bir cep bilgisayarı vardı. Beni teknolojiyle tanıştıran insan odur. Çoluk çocuk demeden etrafındaki herkesle ilgilenen vatanını milletini çok seven.. 80'li yıllarda benim bildiğim bir şey var onu anlatayım. Ağır bir kalp krizi geçirdikten hemen sonra -Türkiye o günlerde para anlamında sıkıntı yaşıyordu- hemen Amerika'ya atladı gitti. Doktorun gitme hayati tehliken var demesine rağmen vatanını milletini seven kendini milletine vatanına adamış bir insandı. Ülkenin prangalarını kırması açısından çok büyük faydası olmuştur” şeklinde konuştu.

Özal'ın Türkiye'ye yaptığı değişikliği anlatan Bakan Pakdemirli, “70'li yıllarda Türkiye yönetilemiyordu. Kuyruklar vardı. Temel ihtiyaç maddelerinin neredeyse hepsi kuyrukla alınıyordu. Özal geldi, ne petrol bulundu ne altın bulundu ama Türkiye bir anda iyi yönetilmeye başladı. O Gün toplumun da henüz hazır olmadığı yenilikleri getirdi. Bu dönüşümü başlattı. Bu günleri eğer yaşıyorsak Özal'a ve ekibine borçluyuz. Allah rahmet eyledin” ifadelerini kullandı.