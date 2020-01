Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı Görme yetisini kaybeden “Bobo'nun” tedavisine başlandı

Mersin'de katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahibinin masraflar için sosyal medyadan kampanya başlattığı "Bobo" isimli köpeğin tedavisine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Üsküdar'da özel bir göz kliğinde başlandı.

Ev hanımı Ferda Şahin'in 12 yıldır baktığı doberman cinsi köpek, yaklaşık 5 ay önce katarakt nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetmişti. Can dostunun sağlığına kavuşması için çabalayan Şahin, "Bobo"nun, İstanbul veya Ankara'daki donanımlı bir klinikte yapılacak ameliyatla tekrar sağlığına kavuşabileceğini ancak tedavi masraflarının 6 bin lira civarında tuttuğunu öğrenmişti.

Tedavi masrafları için sosyal medyadan yardımseverlere ulaşmaya çalışan Şahin'in köpeği "Bobo"nun durumunu öğrenen Bakan Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat vererek köpeğin sahibi Şahin'e ulaşılmasını istemişti. Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ile buluşan Pakdemirli, sevip oynadığı "Bobo"nun tedavisi için gerekenin yapılacağını söylemişti. Pakdemirli'nin talimatı ile ilaç tedavisi başlayan "Bobo" bugün İstanbul'da Üsküdar'da bulunan veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu'nun ameliyathanesine getirildi.

Göz bebeklerini ilaç tedavisiyle genişletilen Bobo'nun retinaya bakıldıktan sonra tedaviye yanıt verilmesi için yaklaşık 20 dakika beklenildi. Ameliyat yaklaşık 50 dakika sürdü. Kronik börek rahatszılığından dolayı bir gözüne müdahale edildi. Tedavisi yaklaşık bir hafta sürecek.

Bobo'nun ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Veteriner Hekim Murat Şaroğlu, "Bobo bir vesile oldu, bir sembol oldu.

Bakanlığımız başta olmak üzere birçok meslektaşım birçok hayvansever örgüt Bobo'nun sağlığı ile ilgili göz nuru ile ilgili haber bekliyor bizden, bu açıdan Bobo'nun iyi olmasını istiyoruz. Işığa kavuşmasını istiyoruz. Şunu da belirmek gerekir Boboyu detaylıca muayene ettik. Bobonun tek sorunu katarak değildi. Önceden göz retinasında kanama gerçekleşmiş her iki gözünde de hasar meydana gelmiş görmemesinin bir nedeni de bu ve olup bitmiş bir olay olduğu için retinasına da müdahale etme durumumuz yok. Bobo aynı zamanda kronik bir böbrek yetmezliği yaşıyor. Muhtemelen gözündeki kanama bu yüzden hem böbrek tedavisi meslektaşlarım tarafından hem de göz tedavisi ameliyat sonrası devam edecek. Böyle bir durum olmasa daha müjdeli haberler verebilirdik ama görme şansı var sonuçta bizim hastalarımız geçirilmiş vak'alar Bobo örneğinde olduğu gibi Ülkemizde hayvan sağlığı ile ilgili çok şey yapılabiliyor. Bobo'nun tedavisi birkaç hafta sürebilir. Teknik anlamda ameliyatı güzel geçti. Fako cerrahisi ile ilgili katarak uzaklaştırıldı. Gözünün içerisine onun boyutunda bir lens yerleştirildi. Ambiyans sorası bakımı ve kontrolleri devam edecek. Mersin'e uğurlamadan Mersin'den iyi haberler bekleyeceğiz. Tek gözünü ameliyat ettik. Retinadaki hasardan dolayı önceliğimizi diğer göze verdik çünkü aynı zamanda göz hastası olduğu için risk taşıyor. Bobo bizim için görse de önemli görmese de önemli bu kadar insan kol kola girip ona sağlık vermeye çalışıyor, dolayısıyla ihtimali yüksek olan göze odaklandık. Öncelikle onun ayakta ve hayatta durmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bobo7nun her türlü tedavisinin yapılacağını belirten İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bobo'nun basına yansımasıyla Sayın Bakanımız beni aradı ve ne yapabiliriz diye sordu. Biz de hocamız ile görüştük sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Dün akşam itibariyle Bobo'yu aldık. Hocamız sayesinde Türkiye'nin sayılı göz merkezlerinden bir tanesinde tedavisi yapılmaya başlanıldı. Her şey Bobo'nun sağlığına kavuşması için diyoruz. Hocamızında dediği gibi Bobo'nun sadece göz problemi yok. Kronik bir böbrek rahatsızlığı geçirdiğinden dolayı kendisini burada bir hafta misafir edeceğiz. Bu misafirlik esnasında böbrek durumu ve genel tedavisine devam edilecek. Ben buradan hem hocama ve tüm Veteriner arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Bobo'nun gözleri görüyorken görmek nasip olur. Sayın Bakanımız süreci an be an takip ediyor. Sürekli Bobo hakkında bilgi veriyoruz. İnşallah Bobo sağlığına tez zamanda kavuşur ve Bakan Beyle de tekrar bir araya gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.Tedavi kapsamında Bobo bir hafta misafir edilecek" dedi.