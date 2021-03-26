Bakan Pekcan: ''Kolay İhracat Platformu ile ihracatı tabana yaymayı hedefliyoruz''

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Ekonomi reformlarına paralel olarak girişimcilerin hizmetine sunduğumuz Kolay İhracat Platformu ülkemizin büyümesine ivme kazandıracaktır. Kolay İhracat Platformu ile ihracatı tabana yayma hedefimize hız kazandırıyoruz'' dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Pekcan Kolay ihracat Platformu ile ihracat yapmak isteyen girişimcilere kolaylıklar sağlandığını ifade ederek platform ile Türkiye'nin ihracat vizyonunun gelişimine ivme kazandırılacağını ifade etti.

Türkiye'nin ihracat vizyonunun gelişimine ivme kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Pekcan, ''Dijital dönüşüm kavramı ekonomik ve sosyal hayatımızın yanında iş yapma biçimlerimizi de değiştirdi. Ekonomilerin rekabetçi kalabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye yatırım yapılması gerekiyor. Bakanlık olarak ihracatın artırılması için teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu çerçevede hazırlanan Kolay İhracat Platformu ile ihracat hedefi olan KOBİ'lerimizin, girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu her bilgiye ulaşmasına olanak sağlıyoruz. Kolay İhracat Platformu 28 Ağustos 2020'de vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu süreçte platform 107 binin üzerinde anonim 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşarak ihracatçımızın bir numaralı bilgi kaynağı haline geldi. Girişimcilerimizin önünü açmak için teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz'' dedi.

''İhracatı tabana yaymayı hedefliyoruz''

Kolay İhracat Platformu'nun sağladığı kolaylıklardan bahseden Bakan Pekcan, ''Firmalarımız platform ile potansiyel alıcılarla iletişime geçebilecek. Firmalarımız platformda yer alan firmaların web sitesi bilgilerini kullanarak hedefledikleri firmaları araştırabilecek. Platformda eğitim modülümüz ile de hizmet veriyoruz. Küçük işletmeler için sosyal medya yönetiminden, marka oluşturmaya, dijital pazarlama stratejisine kadar platformda 100'ün üzerinde eğitim videosu bulunuyor. Eğitimler ile işletmelerimiz ihtiyaç duydukları konuları öğrenebilecek ve sınavları tamamlayarak bakanlığımız tarafından verilen sertifikalara sahip olabilecekler. Ekonomi reformlarına paralel olarak ihracatçı girişimcilerimizin hizmetine sunduğumuz Kolay İhracat Platformu ülkemizin büyümesine ivme kazandıracaktır. İhracatı tabana yayma hedefimize yaklaşıyoruz. Ekonomik hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu.

''Firmalarımızı potansiyel alıcılar ile buluşturuyoruz''

Firmaların ihracat yapacağı potansiyel alıcılarla iletişime geçebileceğini de vurgulayan Bakan Pekcan, ''Girişimcilerimizin önünü açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay ihracat platformunun sunmuş olduğu danışmanlık hizmetini en üst düzeye çıkardık. Kolay İhracat Platformu yenilikçi bir platform olarak kurgulandı. Kolay ihracat platformu teknoloji, altyapı, veri yönetimi konularında benzer örneklerini geride bıraktı. Kolay İhracat Platformu ile bugünden itibaren firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz. Platformda daha önce hiç ihracat yapmamış olan girişimcilerimize ihracat yapabilecek şekilde eğitimler veriyoruz. İngilizce yazışma şablonları ile girişimcilerimiz yabancı ithalatçılar ile profesyonel biçimde iletişime geçebilecekler. Platformda birçok veri ile ihracatçımıza danışmanlık hizmeti veriliyor'' açıklamalarında bulundu.