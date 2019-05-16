Bakan Pekcan: “Tataristanlı firmaların yatırımlarını desteklemeye hazırız”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelişev ve Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Forumda açılış konuşması yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in göstermiş oldukları hedef doğrultusunda Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün güçlenmekte ve kendileri ticaret hacminin 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkmasını bizlere hedef göstermiş bulunmaktalar” dedi.

Bakan Pekcan, “Burada da Cumhurbaşkanı Minnihanov'un katkılarıyla Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ayrıca 2002 yıllarında 920 milyon dolar olan Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında 314 milyon dolar olmuş bunun da en kısa zamanda 1 milyar dolar ve üzerine taşınması, bu vesile ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Petrokimya yatırımlarına destek vereceğiz”

Bu iş forumunun yeni iş birliklerine kapı aralayacağına ve yeni iş imkanlarına doğuracağına inandığının altını çizen Pekcan, “Tataristan firmaları petrokimya alanında çok tecrübeliler, bizim Türkiye olarak petrokimya alanındaki yatırımlara çok ihtiyacımız var. Buyursunlar gelsinler, proje bazlı desteklerimiz var ve burada kendilerini yatırımcı olarak görmek istiyoruz. Desteklemeye hazırız” diye konuştu.

Türkiye ile Tataristan arasındaki kültürel, tarihi ve kardeşlik bağlarına bakıldığında mevcut ticaret hacminin iki ülke için az geldiğini vurgulayan Bakan Pekcan, “Gerçek potansiyelimizi yansıtacak rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Özellikle helikopter fabrikası gibi küresel boyutlu yatırımları da Türkiye'de görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, helal gıda konusunda ise “Rusya Federasyonu'nda yaklaşık 20 milyon Müslüman nüfus var ve bu nüfusun da helal gıda ihtiyaçları için de bir sisteme gereksinimleri var. Biz Türkiye olarak son yıllarda çok ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle Helal Akreditasyon Kurumu ve standardizasyon sistemimize entegre olarak Tataristan'da da çok ciddi yatırımlar yapabileceğimizi biliyoruz. Biz bu konuda destek vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan son olarak; “Bunların dışında iş dünyasında, değişik sektörlerle ilgili karşılıklı yatırım ve iş birliği talepleri gelmesi halinde bakanlık olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim.

Hepimizin önünde Tataristan ve Türkiye için geniş iş birliği fırsatları var, bunları çok iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla iş birliği imzaları atıldı.