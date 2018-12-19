Bakan Pekcan'dan ABD ek vergisine karşı dava açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, katıldığı Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Dünya ekonomilerinin varolan dönüşüme kayıtsız kalamayacağını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu dönüşümün ekonomiyi değiştirmemesi imkansızdır. Yeni teknolojiler, yeni alışkanlıklar, yeni tasarımlar ve markalarımızın temelinde başarılı insanlar küresel ekonominin mimarları olacaktır” dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin gelecek dönemde ekonomik anlamda hedefinin orta gelir seviyesindeki ülkeden yüksek gelirli ülke seviyesine yükselmek olduğunu söyleyerek, “Yüksek gelirli ülkeler seviyesine ancak mühendisinden doktoruna, ihracatçısından esnafına daha fazla değer üreterek çıkabiliriz” diye konuştu.

Türkiye'nin sanayi ürünleri içindeki yüksek teknoloji ürün ihracatının son 10 yıldır yüzde 3 seviyelerinde seyrettiğini anımsatarak, “Bu oran yüzde 10 seviyelerine gelmedikçe kendimizi yüksek gelirli ülkeler seviyesinde görmemiz çok zor” dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak yeni dönemde merkez hedef olarak dünyanın büyük dönüşümünü anlamak ve bu dönüşümü yakalayacak politikalar geliştirmeyi aldıklarını belirterek, “İhracatımızın içindeki yüksek teknolojili ürün payını artırmak, marka, kalite ve tasarıma dayalı üretim ile ihracat gerçekleştirmek için mevzuatımızı çağın gerekliliğine göre sadeleştiriyoruz. Amacımız daha modern, sade, pratik ve etkin bir hukuki altyapı oluşturmak” ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ilk 20'nin içinde yer almak"

Bakan Pekcan Türkiye'nin Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde ‘Dış Ticaret Kolaylığı' başlığı altında 29 sıra yükselerek 42'nci sıraya geldiğini söyleyerek “Hedefimiz ilk 20'nin içinde yer almaktır. Bunu da dijitalleşme sürecindeki hızlı çalışmalarımıza ve etkin varoluşumuzu artıracağız. Bu konuda yoğun çalışmalar yapacağız” dedi.

“Dünyanın her noktasında değer oluşturup ülkemize taşımak zorundayız” diyen Bakan Pekcan “4 ülke (Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika ) hakkında temel ülke stratejisi oluşturduk. Türk firmalarının daha güçlü bir şekilde yer alması için planlarımızı da uygulamaya koyduk. Dün Hindistan'daydım. Hindistan'ın IT sektörüyle iş birliği imkanlarını araştırıyoruz. Ticaretimizin daha dengeli olması için çalışma grupları oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.