Bakan Selçuk: "İŞKUR ile 300 bin kişiyi özel sektörde işe yerleştirdik"

Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) 47. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Bakan Selçuk, Türkiye'nin son 17 yılda ekonomik anlamda kaydettiği gelişmelerin yanı sıra istihdamla ilgili çalışma ve projelerden bahsederek, ülkeye birçok alanda önemli katkıları olan Sakıp Sabancı'yı da ölümünün 15'inci yılında saygıyla andıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, Türkiye'ye karşı gerçekleştirilmek istenen antidemokratik girişimlere ve 15 Temmuz'la birlikte başlayan ekonomik manipülasyonlara rağmen 2002'den bu yana yıllık ortalama yüzde 5,6 oranında bir büyümeye ulaşıldığını söyleyerek, “Yine aynı dönemde 15 milyar dolar olan metal sanayisini 2018 yılında 81 milyar doları aşkın bir seviyeye yükselttik. 2002 yılında metal sektöründe 20 bin olan iş yeri sayımız bugün 78 bin, çalışan sayımız da 225 binden 1 milyona yakın bir sayıya yükseldi. Tüm bu rakamlar ülkemizin sanayi sektöründeki potansiyelinin ortaya konulması bakımından son derece önemlidir. Hep birlikte daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek, çocuklarımıza güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sahip olduğu demokrasi tecrübesiyle önemli bir seçimi daha geride bıraktığını söyleyen Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi önümüzdeki 4 buçuk yılda üretimi ve istihdamı artırmaya daha fazla odaklanacak, bakanlık olarak biz de önümüzdeki süreçte istihdama ve üretime yönelik teşviklerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Yapılacak teşviklerle işverene ve işçiye destek olmaya devam edeceğiz”

İşverenler için gerekli ekonomik ortamın sağlanması için büyük gayret içerisinde olduklarını belirten Selçuk, “Küresel hedeflerimize ulaşmak için uygulamaya koyduğumuz pek çok reform ve teşviklerle iş dünyamıza katkıda bulunarak, finansmana erişimi kolaylaştırdık. Dünya Bankasının her yıl yayınladığı bir iş yapma kolaylığı endeksi var ve bu endekse göre 2018 yılında dünyada iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43'üncü sıraya kadar yükseldik. Söz konusu iyileşme sonucu geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007'deki küresel krizin yıkıcı etkilerini yaşarken, ülkemiz yaklaşık 8 buçuk milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almayı başardı. Bu saydığımız başarı ve gelişmelerde en önemli pay bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan siz değerli işverenlerimizindir. Biz gerekli ekonomik ortamı, iş yapma kolaylığı sağlayacak ortamı sizler için oluşturmaya gayret ediyoruz. Sizler de teşebbüs ediyor, girişimci ruhunuzu, cesaretinizi ortaya koyuyor, ülkemize katma değer sağlıyorsunuz. Bu imkanları saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlığımızın 2019 istihdam seferberliği kapsamında sunduğu 3'lü teşvik paketiyle daha cazip hale getirdiğimizi söyleyebiliriz. 17 teşvikimiz vardı, şimdi yeni bir teşvikle işverenlerimizin bu ayın Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca pirim ve vergilerin yanı sıra ücretlerini de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da pirim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Biz bu yeni teşvikle devletimiz, hem vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanlarını artık arttırmak istedik hem de siz işverenleri desteklemek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızın altını tekrar çizmiş olduk. İkinci olarak 2020 yılı sonuna kadar mevcut çalışanlara ilaveten işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm primi, vergilerini 12 ile 18 ay boyunca karşılamaya devam ediyoruz. 2016'da başlattığımız ve 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini de bu yıl 12 aya çıkardık. 500'ün altında çalışana sahip yerlere bu asgari ücret desteğine 150 TL olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

“300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik”

İŞKUR aracılığıyla 300 bin kişinin işe yerleştirildiğini ve bunların 3'de 1'inin kadın, 3'de 1'inin de gençlerden oluştuğunu söyleyen Selçuk, “Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'de 1'ini kadınlarımız, 3'de 1'ini de gençlerimiz oluşturmaktadır. Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanımızın himayesinde devam ettiğimiz istihdam seferberliğimiz kapsamında da tüm hizmetlerimiz, teşviklerimiz, desteklerimizle işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanındayız. 2019 istihdam seferberliği kapsamında şu ana kadar görülmemiş bir istihdam ve teşvik paketi sunduk. Yeter ki sizler üretim ve istihdamın da girişimcilikte ülkemizin kalkınması, milletimizin refahının artırılması için çalışmaya, üretmeye devam edin, bizler de sizlere destek olalım. Sizler büyürken Türkiye de büyüyecek” dedi.

Toplantı sonunda MESS'te 10, 25 ve 50'nci yıllarını dolduran üyelere plaket takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.