Bakan Selçuk: “Kadın işgücüne katılım oranını yüzde 34,1'e çıkardık”

İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Siyasi istikrar ve her alanda uygulanan etkin politikalar sayesinde, ekonomik gelişmemizde olumlu bir performans sergiledik. Bu istikrar doğrultusunda Türkiye'nin 2002 yılından günümüze 3 buçuk kat büyümesini sağladık” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'na katıldı. İŞKUR tarafından düzenlenen fuara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da katıldı.

“Kadın işgücüne katılım oranını yüzde 23,2'den yüzde 34,1'e çıkarmayı başardık”

2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayısının 1,9 milyona; aktif sigortalı sayısının da 12 milyondan 22,3 milyona yükseldiğini ifade eden Selçuk, “Hükümetlerimizin büyüme-istihdam bağlamındaki önceliği; ‘nitelikli' iş imkânları oluşturarak, istihdam dostu bir büyüme sağlamaktır. OECD verilerine göre, 2007-2018 yıllarındaki işgücü artışı Avrupa Birliğinin tamamında 10 milyon iken, ülkemizde 9,5 milyon artış gerçekleşti. Kadın işgücünde aynı dönemde AB'de 7,6 milyon artış varken, Ülkemizde 4,5 milyon artış sağladık. Kadın işgücüne katılım oranını yüzde 23,2'den yüzde 34,1'e çıkarmayı başardık. 2007 ile 2018 yılları arasında genç istihdam sayısını yaklaşık 622 bin kişi artırarak OECD'ye üye ülkeler arasında ilk sırada yer aldık” dedi.

“Özel sektörde işe yerleştirme sayımızı 2018'de 50 kat artışla 1 milyon 240 bin 308'e çıkardık”

Türkiye genelinde 2002'de 24 bin olan özel sektörde işe yerleştirme sayısının 2018'de 50 kat artışla 1 milyon 240 bin 308'e çıkarıldığını da belirten Selçuk, “Bu sayının yüzde 23'ü tek başına İstanbul'da gerçekleşti. Bu oran ilimizin istihdam potansiyelini açık şekilde ortaya koymaktadır. Kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, madde bağımlıları, sosyal yardım yararlanıcıları gibi dezavantajlı konumdaki kişilere, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek gayesiyle İş Kulüpleri Projesini hayata geçirdik. Aktif İşgücü Piyasası Programlarımız kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları uyguluyoruz. 2009 yılından bugüne 3 milyonu aşkın kişi aktif işgücü programlarımıza katıldı. Bu katılımcıların 1 milyon 261 bini işbaşı eğitim programlarımızdan faydalandı” şeklinde konuştu.

İstihdama olan destekler ve gelecek hedefleri hakkında da konuşan Selçuk, “İşverenlerimizin bu ayın sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılıyoruz. Eğer şartlar sağlanırsa, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. “İlave İstihdam Teşvikimiz”i,bir önceki yıl çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalının primlerini ve vergisi karşılayarak 2020 yılına kadar sürdüreceğiz. Her bir sigortalı için aylık bin 113,14 TL olan desteğimiz, bilişim ve imalat sektöründe aylık 2 bin 712,14 TL olarak uygulanıyor. Ayrıca 12 ay olan uygulama süremizi de 18-25 yaş arası gençlerin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın işe alınması durumunda 18 aya çıkardık” dedi.