Bakan Selçuk, “Proje hazırlık çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir değer olarak insanlığa hizmet edecektir. Proje hazırlık çalışmalarının yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtmek isterim. Yerleşkedeki yeşil alan inşaat alanından beş kat daha fazla olacaktır” dedi.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesinin tanıtım programına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programa katılanlara Arnavutköy'de yapılacak Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, "Kayışdağı'nda bir yerleşke Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılmış. Onun dışında ilk gerçek anlamda 21. Yüzyıl Darülaceze Projesi Arnavutköy'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya çok daha ciddi bir proje çıktı. Yaşlı bakım hizmetleri dünyada ticaretleştirilmiş bir alan. Bizim ülkemizde bunun kendi geleneğimizle bağlantılandırılarak bir vakıf hizmeti halinde devam ediyor olması çok anlamlı. Onun için Darülacezeye dünyada tek diyebiliyoruz. Onun için yeni yapacağımız yerleşkede alanında tek ve en güçlü yerleşke olacaktır. Bizim idare meclisi olarak üzerimize düşen bunların sürdürebilirliğini temin etmek. Bunların ebediyen yaşamasını temin edecek bir kurumsal yapıyı kurabilmek. Bunun için çalışıyoruz. Bu bizim medeniyetimizin dünyaya armağanı olan bir marka. Bu projeleri devamlı şekilde desteklemenizi, kendinizi Darülaceze'nin devamlı bir parçası olarak hissetmenizi isterim. Burada amaç bir medeniyet mesajının yaşatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Proje hazırlık çalışmalarının yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtmek isterim"

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesinin sevgi, merhamet ve şefkat şehri olarak anılacağının altını çizen Bakan Selçuk ise "Sosyal Hizmet Şehri Projesi, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir değer olarak insanlığa hizmet edecektir. Proje hazırlık çalışmalarının yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtmek isterim. Yerleşkedeki yeşil alan inşaat alanından beş kat daha fazla olacaktır. Tamamen çevreci bir merkez olacak. Yatay mimarisiyle, yaşanabilir alanlarıyla, çocuk merkeziyle, kütüphanesiyle hatta kuş evleriyle örnek bir şehir olarak devam edecektir. Bir şehirde olması gereken tüm ideal koşulların orada olacağına inanıyoruz. Bu proje yerel yönetimler içinde örnek bir proje teşkil edecek. Sevgi, merhamet ve şefkat şehri olarak anılacak'' diye konuştu.

"Darülacezelik olmadan Darülaceze'ye gel''

Darülaceze'nin sadece Türkiye'nin değil insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Bizim bir sloganımız var. Darülacezelik olmadan Darülaceze'ye gelin diye. Ben burada Darülaceze'yi anlatmaya kalksam, saatlerce konuşurum. Ancak bu şık olmaz. Darülaceze sadece Türkiye'nin ve Türk milletinin değil insanlığın ortak değeridir. Kapımıza gelene biz ideolojisini sormuyoruz, ırkını, milletini, cinsiyetini sormuyoruz. Mağdur ve mazlumsa alıyoruz. Sadece Darülaceze olarak değil ülke olarak da mağdurlara ve mazlumlara hep kucak açmışızdır. Birileri duvar çekerken, tel örerken, biz milyonlarca Suriyeliyi, Iraklıyı, Afganı ülkemize kabul etmişiz'' şeklinde konuştu.

Proje tanıtımının ardından programa katılan davetlilere ve gazetecilere katkılarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi. İhlas Medya Grubu adına Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç da plaketini aldı. Tanıtım programı hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.