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Bakan Selçuk'un çağrısına Başkan Akpolat'tan destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla başlattığı çalışmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan da destek geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla başlattığı çalışmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan da destek geldi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla, okullarda çocuklara hayvanseverlik aşılayacak bir uygulamanın ilk adımını attı. Barınaktan sahiplenilen Pergel isimli köpekle fotoğrafını paylaşan Selçuk, paylaşımının üzerine, “Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. “Bir bu mu kaldı” dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, “sevgi” kadar büyük bir fark var” notunu düştü.


Bu paylaşım üzerine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan bir adım geldi. Akpolat, sosyal medya hesabından Bakan Selçuk'a cevap vererek projeyi sahipleneceklerini bildirdi. Akpolat, “Biz Beşiktaş'taki okullarımıza can dostlarımız için yaşam alanı hazırlamaya talibiz. @BesiktasMEM'den listeyi bekliyoruz” mesajını paylaştı.

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