Bakan Soylu, Bağcılar AK Parti İlçe Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Kürsü konuşması yapan Bakan Soylu, “O kadar çok çalışalım ki kılçıksız bir zafer kazanlım” dedi.

Bağcılar AK Parti ilçe başkanlığı teşkilat üyeleri ile birlikte akşam yemeği düzenledi. Düzenlenen programa İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat başkanları ve üyeleri katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “28 Şubat'a hepimiz biliyoruz. Ben 28 Şubat'ta Doğru Yol Partisi'nin ilçe başkanıydım. Yaşım 27 idi. Türkiye'nin nasıl 24 saatte ters düz edildiğini gören bir kardeşinizim. Babalarından dedelerinden 1960 darbesini dinledim. Siyaset yapan bir ailede büyüdüm. Türkiye'de o kadar büyük bir devrim ortaya koydunuz ki dünyada Tayyip Erdoğan gibi liderler Türkiye'ye 100 yılda bir gelir. İlk kez Tayyip Erdoğan gibi bir fırsat yakaladık. Hep beraber pandemi de gördük çoğu ülke rezil rüsva oldular. Yaşlarına ölüme yolladılar o anladıkları pulladıkları birleşmiş milletler tek bir cümle söylemekten aciz kaldılar. Bunları hep beraber yaşadık. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye insanına sahip çıktı. AK Parti istikametinden ayrılmayan bir siyasi partidir. Siyaset yapmaktan daha öte bir dava anlayışı tercümesidir. İktidarda en tecrübeli partisidir. Türkiye'nin birçok meselesi ile karşı karşıya kaldığında yüksek tecrübesini ortaya koyan bir siyasi partidir. Sizler de tecrübelisiniz, bu tecrübelerinizi bu seçimde ortaya koymanızı istiyorum. Bugüne kadar 21 yılda ortaya koyduğu ilçe başkanından kurucu yöneticisine kadar selam verdiği herkese bir daha bu Türkiye'nin 100 yılını ilgilendiren bir seçimdir demesinin tam zamanıdır. 18 gün kaldı, 18 günün sonunda eyvahın para etmeyeceğini hepimiz biliyoruz, çok çalışmalıyız. O kadar çalışalım ki kılçıksız bir zafer kazanalım. Bayramın birinci günü Hakkari'deydim. Hakkari'de Kato tepesindeydim. O tepede PKK paçavraları vardı. Ama bugün o tepede ay yıldızlı bayrak var. Sadece o değil, orada çocuklarımız kalıyorlar. Orada çocuklarımız beş vakit ezan okutuyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Sadece orada değil aynı zamanda Tendürek Dağı'nda da öyle, aynı zamanda Gabar'da da. Allah'ımıza şükürler olsun bugün hepsi tertemiz. Hep beraber gayret göstermeliyiz. Sizin yaptığınız devrimleri yerle yeksan edecek bir anlayışa elbette müsaade etmemeliyiz. Onun için size şunu söylemek istiyorum. Kimsenin gerçekleştiremediklerini sizler gerçekleştirdiniz. Büyük işler yaptınız. Tam tümseğin üzerindeyiz, buradan bizi geriye yuvarlamalarına müsaade etmeyin. O tüm çekten hukuksuz bucaksız güzellikler ve güçlü Türkiye bizi bekliyor. Biz sadece 780 bin kilometre karenin siyasetçisi değiliz. Biz kendini adamış bir milletin evlatlarıyız” şeklinde konuştu