Bakan Soylu: "Bugün Mardin, Diyarbakır turizm rekorları kırıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Mardin, Diyarbakır turizm rekorları kırıyor. Doğu ve Güneydoğu'da son 6 yılda üniversite ve tıp fakülteleri kazananların sayısı arttı. Bunun yanı sıra organize sanayi sitesindeki işletmelerin sayısı yüzde 100'ün üzerinde arttı. Turizm, ticaret, eğitim gelişiyor" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Soylu, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın Fatih'te bulunan bir otelde düzenlediği programında konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Fatih Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve birçok Mardinli katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, kahvaltının ardından Bakan Soylu, bir konuşma yaptı.

‘'Son 12 yıldaki tüm olaylar bize büyük bir maliyet yaşatmıştır''

Türkiye'nin son yıllarda karşılaşmış olduğu olayların büyük bir maliyete yol açtığını belirten Bakan Soylu, ‘'Bu gece bir televizyon programının ardından İzmir'e gittik. Orada yaklaşık 2280 polis ve jandarma arkadaşımızı 56.'sını gerçekleştirdiğimiz uyuşturucu operasyonu olan Kökünü Kurutma operasyonu için yola çıkarttık. Sabaha kadar uyuşturucu satışı ve ticareti yapan yaklaşık 320 şüpheliyi gözaltına aldılar. Tam 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için attığı her adım karşılığında başka bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Bunların hepsini birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Gezi Olayları olduğu zaman bu ülkede faiz yüzde 4, enflasyon da yüzde 4'tü. Tarihimizin belki de en önemli süreçlerinden bir tanesindeydik. Son 12 yıldaki tüm olaylar bize büyük bir maliyet yaşatmıştır. 15 Temmuz Darbesi hem içeride hem de dışarıda hala karşı karşıya kaldığımız maliyetlerle iz bırakmıştır. Ardından ABD döviz operasyonları ve sınırlarımızda bir terör örgütü kurmak istedi'' dedi.

Türkiye'nin de karşı karşıya kaldığı pandemi sürecine ve doğal felaketlere değinen Bakan Soylu, deprem bölgesinde yapılan yardımları aktardı. Bakan Soylu, ‘'Dünyanın en güçlü devletleri denilen ülkeler, birbirlerinin maskelerini havalimanlarından çaldı. Aşı üretmelerine rağmen ürettikleri aşıları fakir ülkelere göndermediler. Aynı zamanda pandemi döneminde dünyaya en ufak bir sağlık tedbirinde bile bulunmadılar. Bu pandemiden biz de etkilendik. Bu ülkenin ana muhalefet lideri o günlerde ‘Şehir hastanelerine ihtiyaç yok ve Tayyip Erdoğan'a bunların hesabını soracağım' dedi. Oysa ABD ve Avrupa yaşlılarını ölüme iterken bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 5 yıldızlı hastanelerde insanlar 5 yıldızlı hizmet gördüler. Son 4 yılda birçok felaketle karşılaştık. Devlet, orada bulunan hiçbir vatandaşına en ufak bir eksiklik çektirmedi. Tarihimizin, dünya tarihinin en büyük depreminin 90 gününü aştık. Bugün yaklaşık 850 binin üzerinde çadır kurulu ve 3 milyon insan bu çadırlarda yaşıyor. Konteynırlarda ise 100 bini tamamladık, yeni bir 100 bine başladık. İnşallah 2 ay içerisinde de yeni 100 bini bitireceğiz, 200 bin konteynır ve 850 bin çadırla beraber oradaki afetzedelerimize hizmet vereceğiz. Günde 4 milyon aş veriyoruz. Onun dışında afet bölgemizde kurduğumuz 10 bin tuvalet, 10 bin banyo, 6 bin çamaşır makinesi, 5 bin kurutma makinesi var. Bir taraftan YKS'li çocukların başka bölgelerdeki gençlerden geri kalmaması için onlara özel destek kursları veriyoruz. Onlara özel alanlar hazırladık ve afetin etkisinden kurtarıp o sınavlara hazırlamaya çalışıyoruz. Her gün buradan takip ettiğimiz gıda kontrolleri ve ilaçlanmaları, sağlık taramaları var. Bunlar Türkiye'nin oturttuğu altyapısının bir sonucudur'' diye konuştu.

"Bugün Mardin, Diyarbakır turizm rekorları kırıyor"

Bakan Soylu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

‘'Tayyip Erdoğan gitsin diyenler Türkiye'ye ne getirmek istemektedirler? Bu çok net ve açıktır. Onlar Türkiye'nin güneyinde bir terör örgütü kurmak, Apo ve Selo'nun serbest bırakılmasını, FETÖ'nün tekrara bu ülkeye egemen olmasını istemektedirler. Bugün Mardin, Diyarbakır turizm rekorları kırıyor. Doğu ve Güneydoğu'da son 6 yılda üniversite ve tıp fakülteleri kazananların sayısı arttı. Bunun yanı sıra organize sanayi sitesindeki işletmelerin sayısı yüzde 100'ün üzerinde arttı. Turizm, ticaret, eğitim gelişiyor. Doğu ve Güneydoğu'ya giden öğretmen sayısı yüzde 70 arttı. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı en önemli 2 şey bana sorarsanız: Birincisi 1960 darbesinde ülkemize sızan batıyı, son 21 yılda Türkiye'den tasfiye etti. İkincisi ise Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımlardır. Tayyip Erdoğan inancından ve kardeşlikten vazgeçmedi. Bizim iddiamız sadece Güneydoğu'yu huzurlu yapmak değil, Türkiye Yüzyılı başladığından itibaren Bağdat'ı, Şam'ı, İslamabad'ı, Yemen'i, Lübnan'ı huzurlu yapmaktır. Güney'deki terör devletinin başı Amerika'dır, bu çok net ve açıktır. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni yapan, 17 - 25 Aralık Darbesi'ni yaptıran, Gezi olaylarını tahrik eden Amerika'dır. Yapmak istedikleri tek bir şey var, o da Türkiye'yi şuanki istikametinden ayırmak. Ben bunları söylüyorum diye beni kendi medya organlarında ‘İstenmeyen Adam' ilan ettiler. Bana Amerika'da malların var dediler, benim mal varlığımdan haberim yok. Sadece bir malım var o da Feto. Onu da alacağız İnşallah.''

Programın kapanışında Bakan Soylu'ya plaket verildi. Öte yandan, otelin önünde jandarma ve polis aracı olarak kullanılan TOGG marka araçlar vatandaşlar tarafından ilgi gördü.