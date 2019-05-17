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Bakan Soylu, "DEAŞ son 2 buçuk, 3 yıldır hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi’nin Başkanı Mykola Gnatovskyy’le bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin Başkanı Mykola Gnatovskyy'le bir araya geldi.


Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrasında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Genel izlenimlerini ortaya koydular. Bu bütün Avrupa çerçevesinde yapılıyor. Bu açıdan nereden nereye geldiğimizi gözlemlediklerini, bir takım değerlendirmelerini açık yüreklilikle paylaştılar. Bizlerde asılda bu çizginin nasıl oluştuğunu, nelerle karşı karşıya kaldığımızı değerlendirme olarak ortaya koyduk. Zannediyorum bir rapor oluşturacaklar. Sadece bizim alanımızla ilgili bir rapor olmayacak. 2017'de bir araya gelmiştik. Bu 2017 yılının periyodunun bir izlemesi olarak değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.


Dün katıldığı bir televizyon programında "Ciddi bir tehditle uğraşıyoruz" sözlerinin sorulması üzerine Bakan Soylu, "Bir taraftan PKK'yla mücadele ediyoruz. Şunu söylemek gerekir. DEAŞ son 2 buçuk, 3 yıldır hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz üst düzey alarmda. Ama anlaşılıyor ki, hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisindedir. Bütün istihbarat birimlerimiz çalışıyor, özellikle şunu söylemek gerekir. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık verdikten sonra etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin iştahla gelebileceği ülke Türkiye'dir. Türkiye'ye yönelebilecek bu tip tehditleri engellemede ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Son 1, 1 buçuk aydır ciddi bir hareketlenmenin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz'' şeklinde konuştu.

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