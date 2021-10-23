Bakan Soylu: "Eski Türkiye değiliz"

10 tane büyükelçi çıkmış Türkiye'ye had bildirmeye çalışıyor. Ya biz neden korktuk Allah'ınızı seversiniz? Bu ülkede başbakan idam ettiler korkmadık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa'da yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışına katıldı. Açılış programına, Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Konuşmasında, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Bakan Soylu, “Uyuşturucu satıcısına, bizim esnafımızı bizim çocuğumuzu, bizim annemizi, büyüğümüzü bir yerden bir yere gitmeye çalışırken rahatsız eden kim varsa ona fırsat tanımamaktır. Hiç merak etmeyin. Bana kızıyorlar. Neden? 'Uyuşturucu satıcısının ayağını kırın' demişim yine diyorum var mı? Kızarsınız kızın ne yapayım. Bu sahalar niçin oluyor? Bu sahalar çocuklarımızın sadece sağlıklı bir şekilde spor yapmasının temin etmek için değil aynı zamanda onları kötü alışkanlıklara düşürmek isteyenlere fırsat tanımamak için. Aynı zamanda mahallelinin kim olduğunu bilebilmek için büyüğünü bilebilmek için, küçüğünü bilebilmek için. Ben zamanında futbol oynamış bir kardeşinizim. Ayazağa ile de karşı karşıya maç yapmış bir kardeşinizim. Bu sarı-yeşil formalara rakip olduk” şeklinde konuştu.

“Bundan 5 yıl önce 570 terörist vardı”

Dağlarda terörle mücadelenin devam ettiğini söyleyen Soylu, “Eski Türkiye değiliz. 10 tane büyükelçi çıkmış Türkiye'ye had bildirmeye çalışıyor. Biz neden korktuk Allah'ınızı seversiniz? Bu ülkede başbakan idam ettiler korkmadık. Bu ülkede darbeler yaptılar korkmadık." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Biraz sonra buradan Hakkari'ye gideceğim. Tunceli'deydim Ovacık'ta geçen hafta, bulunduğum bölgede, Ahpanoz Vadisi derler oraya. Orada bundan 5 yıl önce 570 terörist vardı. Bu hafta ikisini daha tepeledik. Bilanço veriyorum, 3'ü de birisinin kolu yok, birisinin bacağı yok. Bir tanesinin de başka bir iç hastalığı var, yatıyorlar. Tam 16 tane kaldı. Onlarda kafalarını, burunlarını çıkaramıyorlar, burunlarını çıkardıkları an tepeliyoruz. Şunu söyleyeyim 180'inin altına düştü. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? Biz onları tepelediğimiz zaman Amerika'yı da tepeliyoruz, Batıyı da tepeliyoruz”

“Millet olarak her şeyi kendi kültürümüze uygun yapmalıyız”

Sporda da kendi kültürümüze uygun davranılması gerektiğini söyleyen Soylu, “Bizim sizden isteğimiz de şu; evet spor rekabet işidir. Doğru ama en önemlisi biz millet olarak her şeyi kendi kültürümüze uygun yapmalıyız. Sporu da öyle. Annemiz, babamız bize ne öğrettiyse öğretmenlerimiz ne öğretmişse, camideki hocamız ne öğretmişse ona uygun bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. En centilmen takım olmalıyız” şeklinde konuştu.