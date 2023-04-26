Bakan Soylu: "Polislerimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıyafet değiştirdiler, terör örgütünden çıktılar gibi bir parti kurmuşlar, Yeşil Sol Parti. Yeşil demekle zannediyorlar ki terör örgütünden ayrılacaklar. Kandil'de o terör dağlarında, o terör kıyafetini giymiş birisini daha milletvekili adayı yapmışlar. Bizim polislerimiz de bunu tespit etti, kıskıvrak aldılar bu gece. Bu kadar basit, kimsenin peşini bırakmayız" dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, İstanbul'daki seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Soylu, Sultangazi'de Yayla ve 50. Yıl Mahalleleri'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, burada vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Bakan Soylu, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyerek "Ne gayri resmi. Bombardıman yapıyor. Murat Karayılan oradan konuşuyor. Cemil Bayık oradan konuşuyor. Herkes bir taraftan konuşuyor. Diyorlar ki 100 yıllık Cumhuriyeti bitireceğiz. AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne atılan oylar PKK'ya atılan kurşundur diyor. Hiçbir Kürt, AK Parti'yi desteklemez diyor. Sizin inadınıza göreceksiniz. Oradan birinci parti çıkacağız. Bakalım, millet huzuru mu seçecek, yoksa PKK terörünü mü seçecek? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunlar bizim gözümüzün önünde olmuyor mu? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler LGBT gelsin diyenler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler 'kayyum kalksın' diyorlar. Sadece o değil. Irak'taki, Suriye'deki, terör operasyonları sona ersin demiyorlar mı. Aynı zamanda kayyum kalksın. Kayyum ne yaptı? Diyarbakır anneleri niçin orada oturuyor ? Çocuklarını aldılar götürdüler dağa götürdüler oradaki belediyeler. Kayyum ne yaptı? Onu engellemiş oldu. Para nereye gitti? Dağa. Para nereye gitti ?Lojistiğe. Para nereye gitti? PKK'ya. Para nereye gitti? PKK'nın dediği yere gitti. Bunu hep beraber yaşadık. Şimdi orada tarihin yapılmayan hizmetleri yapılıyor. Niye? Para millete hizmete gidiyor da onun için. Hizmetkarlığa gidiyor. Orada yapılan sağlık tesislerine gidiyor. Belediyenin yaptığı hizmetlere gidiyor"

"Polislerimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı"

Terör örgütü PKK saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez İstanbul'da yakalanmasına ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Şimdi isim değiştirmişler. Kıyafet değiştirdiler, terör örgütünden çıktılar gibi bir parti kurmuşlar, Yeşil Sol Parti. Yeşil demekle zannediyorlar ki terör örgütünden ayrılacaklar. Kandil'de o terör dağlarında, o terör kıyafetini giymiş birisini daha milletvekili adayı yapmışlar. Bizim polislerimiz de bunu tespit etti, kıskıvrak aldılar bu gece. Bu kadar basit, kimsenin peşini bırakmayız. Bu ülkede 21 yaşında, 5 aylık bir hamile annenin eşinin tabutu başında başsağlığına gittiğimde bana verdiği o cevabı hayatım boyunca unutmam. Başın sağ olsun diye çekine çekine söylediğimde kafasını kaldırıp dedi ki ‘Vatan sağ olsun. Oradaki çocukları terör örgütüne mi teslim edeceğiz ne yapacağız yani. Diyorlar ki tutsaklar serbest bırakılacak. Anneler, yani Apo tutsak mı, yoksa bu ülkenin suçlusu mu? Ömür boyu orada çürüyecek. Bu ülkenin suçlusu mu? Bu ülkenin suçlusu. Selahattin Demirtaş verdiği talimatla onlarca insanın katledilmesine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tarumar olmasına sebebiyet verdi. Ne olacak, tutsakmış. Neyin tutsağı? Onlara göre tutsak. Bizim için cani. Bu kadar basit. Bizim için katil, bizim için terörist. Bu kadar net ve açıktır" diye konuştu.