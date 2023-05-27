Bakan Soylu: "Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuz var

ISTANBUL (İHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bir otelde Sinoplularla bir araya geldi. Programda ziyaretçilerin yoğun ilgisi karşısında Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Süleyman Soylu konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa borcumuz var." dedi

Konuşmasına yeni petrol rezervi müjdesiyle başlayan Bakan Soylu, "Bugün bu salonda birlikte olduğumuz kıymetli Sinoplu hemşerilerim, öncelikle bu güzel akşamı bizlerle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum hepinizi hürmetle saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Size bir müjde ile başlayayım. Bu sabahın 6'sında Şırnak Valimiz aradılar. Esma Çevik 1 bölgesinden ve kuyularından petrol çıkmıştı. 100.000 varille yine kuyudan petrol çıktı. Şimdi bu sabah itibari ile büyük bir heyecanla ve müjdeyle beni aradı. Dedi ki siz uyumazsınız biliyorum Esma Çevik 2 kuyusunu uzun zamandır vuruyorlardı, bu sabah ondan da müjdeli haber geldi." dedi.

Bakan Soylu daha sonra salonu dolduran Sinoplulara teşekkür ederek konuşmasına devam etti, "Sinoplu hemşerilerim sizlerle burada birlikte olmak istememizin temel nedeni bir teşekkürdür. Sinop, benim güzel memleketimin ve bu güzel ülkenin son zamanlarında da ilk zamanlarında da hiçbir zaman ürkmediniz, korkmadınız, geri çekilmediniz, sinmediniz. Buraya size teşekkür etmeye, önünüzde saygıyla eğilmeye ve size Allah razı olsun demeye geldim. Kıymetli hemşehrilerim 14 Mayıs'ta siz hem demokrasiye hem istiklâle hem ülkemizin geleceğine hem de tam bağımsızlığımıza sahip çıktınız. Şimdi 28 Mayıs'a doğru gidiyoruz."

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce 20 yıllık vizyonla başladığı yola 100 yıllık bir vizyonla devam ettiğini ifade etti, "Tayyip Erdoğan 21 yıldır bu ülkeyi idare etmektedir. Geldiği zaman dedi ki ben ülkeme 2023 yani tam 20 yıllık bir vizyon koyuyorum. Dudak büktüler, boyun kırdılar, beceremezsin, yapamazsın, atıyorsun dediler ama biz bugün 2023'te Türkiye'nin 100. yılındayız. Tayyip Erdoğan beş yıl sonra 2053 vizyonunu ortaya koydu. Tam 50 yıllık bir vizyon. 2002'de iktidar olduğu zaman bu ülke 3 ay önünü göremiyordu. Bugün Allah'a çok şükür 2023'ü, tam 50 yıllık vizyonla 2053'ü gördük. Beş yıl daha geçti. 70 yıllık bir vizyon koydu. 2071 dedi. Şimdi de bugün üç ay önünü göremeyen Türkiye, bugün dünya vizyonsuz ve yönsüz bir şekildeyken, Amerika ne yapacağını bilmezken, Avrupa ne yapacağını bilmezken, bugün Türkiye yüzyılı vizyonunu ortaya koydu ve Allah'a çok şükür hepimiz onun için çalışıyoruz."

Bakan Soylu, "6 Şubat‘ta tarihin en büyük depremi ile karşı karşıya kaldık. Ben kardeşiniz olarak Diyarbakır'da arkadaşlarımla beraber 66 gün orada kaldım. Ne zaman seçim için start verildi, arkadaşlarımıza, valilerimize emanet ettik ve hep beraber bu görevler için buraya geldik. Devletimiz ve milletimiz hiçbir şey esirgemedi. Bu travmayı ortadan kaldırabilmek için tam 950 bin çadır kurduk. Şu anda 130 binin üzerinde konteyner kuruldu. İnşallah 1-1,5 ay içerisinde 200 bin konteynır kurulacak. Günde 4 milyon insana öğün yemek veriliyor. Bir taraftan sabahtan akşama kadar sağlık bakanlığımız, sağlık kontrollerini şehirlerde çözmeye devam ediyor. Ardından oradaki çocuklarımızın üniversiteye, LGS'ye ve YKS'ye hazırlanabilmesi için lise sınavlarına hazırlanabilmesi için destekleme eğitimleri veriliyor. Özel çalışma yerleri hazırlanılıyor. Sivrisinek ilaçlamasından tutun, gıda kontrollerine kadar hemen hemen her nokta, her şey en ince teferruatına kadar düşünülüyor. Bir taraftan enkazlar yıkılıyor, kaldırılıyor. Bir taraftan ağır hasarlı binalar yıkılıyor, kaldırılıyor. Allah bu milletten razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Geçmişinizde de dua aldınız, bugünden de dua aldınız, gelecek nesillerimizin korunmasından da dua alacaksınız. Sağ olasınız var olasınız." dedi.

Soylu Erdoğan'ın iktidar süreci boyunca zorluklar karşısında hiç mazeret üretmediğini söyledi, "Tayyip Erdoğan bir çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı ama hiçbir gün bir mazeret üretmedi. Bugün Allaha şükür İHA'mız var mı, SİHA'mız var mı, Akıncı'mız var mı, Kızılelma'mız var mı? Neden çalıştığımı söyleyeyim. İlk kez batıyı böyle yakaladık, ilk kez Amerika'yı öyle yakaladık, ilk kez Avrupa'yı böyle yakaladık, ilk kez yönsüz yakaladık. İlk kez vizyonsuz yakaladık. Tam 300 yıldır kafamızda boza pişiriyorlar. Dilimize, inancımıza, birliğimize beraberliğimize, toprağımıza, bağımsızlığımıza saldırıyorlar. Bizim özgüvenimizi almaya çalışıyorlar Tayyip Erdoğan Yavuz Sultan Selim köprüsü yaptıkça çıldırdılar. Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nü yaptıkça çıldırdılar, Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı açınca dengelerini kaybettiler.

Eskiden Amerika büyükelçisinin lafından titreyen Türkiye, bugün Amerika başkanını bile sallamıyor. Tayyip Erdoğan bizim için de büyük bir fırsattır bu tip liderler ülkelerine 100 yılda bir gelir. Bana diyorlar ki niçin çok çalışıyorsun?Allah şahit bizim ona vefa borcumuz var. Şahsi olarak bir vefa borcum elbette vardır ama benim dedemin yaşayamadıklarından hiçbir dedeyi mahsun bırakmadığı için vefa borcumuz var. Bizim babamızın mücadele ettiği meseleleri bugün hiç kimse hiçbir şekilde hoşnut olmadığını gördüğü için vefa borcumuz var. Kızlarımızın üniversiteye giderken devlet dairelerine giderken başının en öne eğik olmasını ortadan kaldırdığı için bizim Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuz var. Bizim onurumuzu, bizim gururumuzu, dünya beşten büyüktür diyerek bütün dünyaya ülkemizin namını, yılların o ezikliğini ortadan kaldırdı. Yıllarca bizi siz kimsiniz, beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz, yapamazsınız, diyenlere karşı bu milletin özgüveni ile beraber biz beceriyoruz, arabamızı da yapıyoruz, gemimizi de yapıyoruz, İHA'mızı da yapıyoruz, SİHA'mızı da yapıyoruz diye bize özgüven aşıladığı için ona vefa borcumuz var."

Bakan Soylu terör bölgesi hakkında şunları söyledi, "Dediler ki Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de biz terör devleti yapacağız. Onun için Mehmetçiğin oradan çekilmesi lazım. Bu açık ve seçik Amerika'nın talimatıdır. Binlerce tırı oraya gönderten de odur. Biz biliyoruz ki bizim karşımızda PKK ve PYD yoktur. Çok net. Söylüyorum Suriye'de ve Kuzey Irak'ta biz biliyoruz bizim karşımızda Amerika vardır. Eğer Amerika Türkiye'de olsaydı size söyleyeyim. PKK'nın kafasını ezdiğimiz gibi onun da kafasını ezecektik.

29 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Çevremizdeki coğrafyanın huzurunu ve güvenliğini Allah'ın izni ile dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan sağlayacak. Bu millet sağlayacak. İlk kez elimize bir fırsat geçti. İlk kez ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Ben Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi'nde doğan bir çocuk olarak Amerika büyükelçisini de Avrupa'nınkini de, Amerika başkanını da takmıyorum ve bu ülkenin lideri için ülkenin geleceği için çalışıyorum. Allah'a çok şükürler olsun. "

Bakan Soylu konuşmasını şu sözlerle bitirdi, "Kıymetli hemşerilerim geldik 28 Mayıs'a. Şimdi 28 Mayıs'ta yepyeni bir adım atacağız. Bir Türkiye Yüzyılı adımı atacağız. Bunu atarken ayaklarımız yere sağlam basıyor. Allah'ın izniyle inanın ki ilk kez böyle güçlü bir adım atıyoruz. Bu ülkede bir adam çıktı, cesur, milletine sadık. Bu 21 yılda Türkiye sadece ve sadece Ayasofya'nın zincirlerini kırmadı. Kimse yanlış anlamasın. Türkiye üstündeki bütün zincirleri, elimizdeki bütün baltalarla, iman baltalarıyla kestik. Allah'a şükürler olsun."