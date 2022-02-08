Bakan Soylu, Sarıyer'de STK temsilcileriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de göç alanında faaliyet gösteren STK temsilcileri ile görüştü. Toplantıda insani yardımlar, sahada yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri gibi başlıklar ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan Vilayetler Evi'nde göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü. Toplantıya göç alanında faaliyet gösteren yaklaşık 25 STK temsilcisi katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu gibi isimlerin yer aldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda insani yardımlar, sahada yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konular masaya yatırıldı.