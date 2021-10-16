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Bakan Soylu, ”Trabzon Tanıtım Günleri” etkinliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen, “Trabzon Tanıtım Günleri” etkinliğini ziyaret ederek stantları tek tek ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen, “Trabzon Tanıtım Günleri” etkinliğini ziyaret ederek stantları tek tek ziyaret etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen “Trabzon Tanıtım Günleri” etkinliğini ziyaret etti. Etkinlik alanına akşam saatlerinde gelen Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bütün ilçe belediyelerinin kurdukları stantları tek tek ziyaret etti. Ziyaret sırasında Trabzonlu hemşerileriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Bakan Soylu'ya tesbih hediye edildi. Bakan Soylu, yaklaşık 2 saatlik ziyaretinin ardından etkinlik alanından ayrıldı.

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