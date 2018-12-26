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Bakan Soylu, Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.


Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı Sepetçiler Kasrı'ndaki Camlı Kök Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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