Bakan Soylu, Zeytinburnu'ndaki taksici esnafıyle görüntülü görüştü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yılın ilk saatlerinde Zeytinburnu'ndaki taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Yerlikaya cep telefonundan görüntülü olarak taksici esnafı ile Hakkari Yüksekova'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüntülü görüştürdü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılın ilk saatlerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya'ya ziyaret sırasında, Ak Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'da eşlik etti.

Vali Yerlikaya ziyaret sırasında taksicilere bir de sürpriz yaptı. Hakkari Yüksekova'da 3 bin rakımlı Evliya Tepesi'nde askerleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile taksici esnafını cep telefonu yardımı ile görüntülü olarak görüştürdü. Bakan Soylu taksici esnafına iyi yıl dileklerini ileterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Bakan Soylu, “Burada büyük bir kahramanlık ortaya koyuyorlar. 2 buçuk saatte buraya çıktık. 3,5 buçuk metre kar var. Buradaki evlatlarımızı bir görseniz hepsinin de özgüveni ve keyfi yerinde. Bize sağ olsunlar kestanede pişirdiler. Hepinize özellikle taksici dostlarımıza İstanbul'daki dostlarımıza kıymetli valimize, bakan yardımcımıza, değerli dostumuz belediye başkan adayımız Ömer Arısoy beyefendiye herkese selamları var muhabbetleri var” dedi.