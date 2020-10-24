Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliğine sert tepki

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliğinin Türkiye'de terör saldırısı olabileceği yönündeki yayınladığı istihbari duyuma sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, “Elbette istihbari değerlendirmeler söz konusu olabilir. Alınacak kararları kendi internet sitesi üzerinden yayınlamak, başka bir ülkeyi töhmet altında bırakıcı yaklaşım doğru değildir. Anlaşılan usul erkan adap kalmamış” dedi.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu İstanbul Afet Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin soru üzerine Bakan Soylu, “Büyük devlet olmanın sorumlulukları vardır. Büyük devlet, istediğim davranışı istediğim ülkede istediğim şekilde yaparım şeklinde bir düzensizlik içerisinde olmamalıdır. Elbette istihbari değerlendirmeler söz konusu olabilir. Alınacak kararları kendi internet sitesi üzerinden yayınlamak, başka bir ülkeyi töhmet altında bırakıcı bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Anlaşılan usul erkan adap kalmamış” dedi.

“Ciddi bir devletin yapması gereken bunu yetkili makama bildirmesidir”

Bakan Soylu devamla, “Elbette biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem de başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. ABD Büyükelçiliği bırakın diplomatik gereklilikleri usul, erkan ve adaptan yoksun şekilde bunu ortaya koymuştur. Bizim görevimiz her yerin güvenliliğini temin etmektir. Dışişleri Bakanlığı ile de konuştum. MİT başkanımızla da konuştum. Bize haftada bin 200 istihbari duyum geliyor. Bunların yüzde 30'u eyleme yöneliktir. Ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirmesidir. Bu istihbaratın muğlak bir bilgi notuyla değil, en azından irtibatta bulunduğunuz diplomatik kanalları ile görüşmeniz isabetli olandır. Her meseleyi siyasi bir değerlendirme olarak ele almaya çalışınca maalesef ortaya böyle durumlar çıkıyor. Bu konudaki süreç kendi sınırlarımızdan kaynaklı bir süreç değildir. Onlara gelen istihbari bilgisi Irak ve Suriye eksenli istihbarat olduğuna yönelik değerlendirme söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Durumumuz Avrupa'dan daha iyi”

Bakan Soylu, Sağlık bakanı Fahrettin Koca 5 gün İstanbul'da olacak. Koordineli çalışma hakkında bilgi verir misiniz şeklindeki soru üzerine “Biz bu konuda Sağlık Bakanımızın emrindeyiz. Salgının başından beri beraber çalışıyoruz. Doğru tedbirleri almak ve doğru bilgileri vermek bizim sorumluluğumuzdur. Bize ne derse onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Denetimin sıklaştırılması istenirse sıklaştırırız. Ne istenirse yaparız. Bunlar bizim sorumluluğumuzdur. Vatandaşlarımızın da bu süreçlere riayet etmesini istiyoruz. Biz denetim yaparken vatandaşın hakkına sahip çıkıyoruz. Bu sürekli yapılan bir şey değil. Burada birbirimizin hakkına sahip çıkmamız gerekir. 7 günde 7 ayrı denetim gerçekleştiriyoruz. Biz elde ettiğimiz verileri ve bilgileri adım adım takip diyoruz. Bunları Sağlık Bakanımız ile paylaşıyoruz. Herkes üzerine düşenler yapıyor. Belediyelerimizin biraz daha sahaya basması gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Vatandaşımıza yumuşak dille telkinlerde bulunmamız gerekiyor. Bunu beraber yeneceğiz. Durumumuz Avrupa'dan daha iyi” dedi.

“Bu teröristi 6 aydır takip ediyorduk”

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Kayseri'de 15 askerin şehit olması olayının faailinin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine ilişkin ise “Bu teröristi 6 aydır takip ediyorduk. Türkiye'ye getirebilmek için iyi bir çaba sarf ettik. Özellikle emniyetimize ve MİT başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Israr ettik. İyi bir çalışma ile getirdik. Getirilmesini bir sonuç olarak görmeyelim. Biz, canlı yakaladığımızda daha iyi sonuçları yakalamaya çalışıyoruz” diye konuştu.