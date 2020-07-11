Bakan Soylu'nun çağrısına anlamlı destek

İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlediği “1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesine, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve hayırsever iş insanı A. Sefa Üstün de destek vererek, Afrika'da açılacak 62 su kuyusu bağışında bulundu.

Törene davetli olarak katılan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Soylu'nun su kuyusu desteği çağrısına kayıtsız kalmadı. Bağış için müzayedeye çıkarılan 1961 model antika otomobili, projeye katkıda bulunmak adına 33 su kuyusu bağışı karşılığında alan hayırsever iş insanı A. Sefa Üstün, ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizin isimlerinin, su kuyularıyla Afrika'nın farklı ülkelerinde yaşatılmasına destek olurken binlerce kilometre ötedeki insanların susuzluğunun giderilmesine de vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Müzayede sonrasında Bakan Soylu'nun ilk günde 500 su kuyusu çağrısına da uyarak ilave 29 su kuyusu bağışı daha yapan Üstün, Emin Grup adına toplam 62 su kuyusu bağışlamış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da şahsı ve ailesi adına su kuyuları bağışında bulunduğu törende Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün ile Bakan Soylu arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Bir takım istişarelerle geçen görüşmede Üstün, İçişleri Bakanı Soylu'ya Emin Grup'un, Eminevim'in ve HAGEV'in (Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı) Afrika ülkeleri için yürüttüğü yardım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bakan Soylu ise verilen desteklerden ve yürütülen çalışmalardan ötürü Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün'e teşekkür etti.