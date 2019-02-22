Bakan Turhan: ''Denizcilik sektörümüzün ekonomik büyüklüğü 17,5 milyar doları aştı''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ''Denizcilik sektörümüzün bugün ekonomik büyüklüğü 17,5 milyar doları aştı. İlgili ve ilişkili sektörlerde istihdam edilen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı'' dedi.

Yarın başlayacak olan CNR Avrasya Boat Show'un VIP açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sektör ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açılış yapıldıktan sonra Bakan Turhan ve beraberinde heyet fuarı gezerken, yerli üretim yatta incelemelerde bulundu.

''Aldığımız tedbirlerle, yaptığımız denetimlerle ülkemizi beyaz listeye yerleştirdik''

Ülkemizin dış ticaretinin yüzde 87'si deniz yoluyla yaptığını belirten Bakan Turhan, ''Dünya deniz ulaşım pastasının Akdeniz Havzası'ndaki payı yüzde 25. Akdeniz Havzası'nın önemli bir bölümüne ve en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkeyiz. Bu pastadan Türkiye'nin payını arttırmak, Türk denizciliğini daha ileri noktalara taşımak için denizcilik sektörüne önemli destekler verdik. Denizciliğe sadece taşımacılık gözüyle bakmıyoruz. Denizcilik bizim için bir sanayi, liman hizmetleri, turizm, yatçılık, canlı ve cansız doğal kaynaklar ve deniz çevresinin yönetimini de içine alan bir endüstri, ticaret, hizmet ve geçim alanı. Maalesef uzun yıllar denizciliğe; milletimizin kalkınma dinamosu olarak bakmak yerine bazı vatandaşlarımızın geçim teknesi olarak bakıldı. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak gemilerimiz, uzun yıllar kara listede kaldı. Ülke gemilerimiz dünyanın pek çok yerinde engellerle karşılaşıyordu. Aldığımız tedbirlerle, yaptığımız denetimlerle ülkemizi beyaz listeye yerleştirdik. Gemilerimiz şu anda dünyanın bütün sularında rahat şekilde seyahat edebiliyor. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırabiliyor'' dedi.

''Sektöre bugüne kadar 7 milyar TL destek sağladık''

Ülke içinde sektörün kalkınması için en önemli adım olan ÖTV'yi kaldırdıklarını dile getiren Bakan Turhan, ''Sektöre bugüne kadar 7 milyar TL destek sağladık. Bu sayede kabotaj taşımacılığımızdaki yolcu taşıması yüzde 40 artarak 140 milyona ulaştı. Deniz ticaret filomuzun kapasitesi, dünya denizcilik filosuna göre yüzde 75 daha fazla büyüme kaydetti. Filo sayımız 571'den bin 511'e çıktı. Limanlarımızda elleçlenen yük miktar da 2018 yılı itibarıyla yüzde 142 artarak 460 milyon ton üzerine çıktı. Türk sahipli deniz filomuz 9 milyon dedveyt tondan 29 milyon dedveyt tona çıktı. Dünyada 18 sırada iken, şu anada 15'inci sıraya yükseldik. 37 olan tersane sayımızı 78'e çıkardık'' şeklinde konuştu.

''Denizcilik sektörümüzün bugün ekonomik büyüklüğü 17,5 milyar doları aştı''

Bakan Turhan sözlerine şöyle devam etti: ''Dünya yat üretiminde 3'üncü sıraya yükseldik. Yat üreticilerimiz bu alanda marka haline geldi. Gemi inşaat sürecindeki temel amacımız, tüm ekipmanlar dahil en az yüzde 70 yerli katkı payı ile gemi üretimini yapmak. İnşallah bunu 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yüksek oranlara çekeceğiz. Denizcilik sektörümüzün bugün ekonomik büyüklüğü 17,5 milyar doları aştı. İlgili ve ilişkili sektörlerde istihdam edilen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Sadece denizcilikte; taşımacılık, tersanecilikte liman hizmetlerinde çalışan insan sayımız 400 binin üzerinde. Bunlar eskisine oranla çok önemli rakamlar ancak bizim için yeterli değil''.

''Bugün itibariyle 6 bin 208 tekne Türk bayrağına geçti''

Yat turizminde Türkiye'nin, Akdeniz Havzası'nda önemli uğrak merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, ''Hem yaz hem kış aylarında yatlar ülkemizi tercih ediyor. Yat turizminde sektördeki tüm oyuncuların, oynadığı rol ve Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konumda dikkate alındığında bu pastadan daha fazla pay almak için yeni yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda tek başına yatırım yapmak da yeterli değil. Tanıtım da bir o kadar da önemli. Bu ve benzer fuarlar bu açıdan çok önemli roller üstlenmektedir. Bunun için 25 bin yat bağlama kapasitesine sahibiz ve bu kapasiteyi önümüzdeki orta vade de 50 bine çıkartmamız gerekiyor. Özellikle ticari yatların ve amatör teknelerin barınma ve dışlanmasında özellikle Ege ve Akdeniz de yeterli kapasiteye sahip değiliz. Bunu geliştirmemiz lazım. Ülkemizin mega yat inşasında ve teknolojisinde dünyada ön sıralarda yer alması hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Malumunuz Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçmeleri için başta harç ve vergi olmak üzeri tüm engelleri kaldırdık. Yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçmeleri teşvik amacıyla ÖTV'yi de kaldırdık, KDV'yi de yüzde 1'e indirdik. Yapılan düzenleme ile bugün itibariyle 6 bin 208 tekne Türk bayrağına geçti'' ifadelerini kullandı.

''Dünyanın en fazla eğitimli gemi insanın sahip 4 ülkesinden biriyiz''

Sektörde eğitim için yaptıklarına değinen Bakan Turhan, ''Sektör çalışanların eğitimli olması amacıyla önemli çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın en fazla eğitimli gemi insanın sahip 4 ülkesinden biriyiz. Bu konuda bizim için asıl kriter, uluslararası platformlarda çalışan yabancı lisana hakim denizci varlığıdır. Maalesef bu konuda yeterli değiliz. 2018 Ekim ayında ülke çapında 1 milyon amatör denizci eğitimi projesini başlattık. Elektronik ortamda ücretsiz olarak verilen bu eğitim programında kapımızı herkese açtık. Şu ana kadar 6 ay içerisinde 180 bin kişiye bu eğitimi verdik ve amatör denizci yaptık'' diye konuştu.