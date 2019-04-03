Bakan Turhan'dan İstanbul Havalimanı taşınmasına ilişkin açıklama

Öngörülerimize göre İstanbul Havalimanı yaklaşık 5 yıl içerisinde hizmet verilecek yolcu sayısı sıralamasında ikinciliğe yükselecek. Tüm fazlar tamamlandığında ise liderlik koltuğuna İstanbul Havalimanı oturacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanının taşınma sürecinin detaylarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Taşınmaya saatler kala İstanbul Havalimanı terminal binasında İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıllarda küresel havacılık sektörünün liderlerinden biri olacağına dikkat çekti. Bakan Turhan, İstanbul Havalimanının gayri safi milli hasılaya da ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

10 yılda havacılıkta 3,5 kat büyüme sağlandı

Havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesinin Türkiye olduğuna ve dünya ortalamasına göre 3 katı büyüdüğüne dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanlarının taşıdığı yolcu kapasitesine dikkat çekerek, “Toplamda İstanbul'daki havayolu yolcu sayısı bugün 102 Milyonu aşmış durumda. 2008 yılında bu sayı 30 milyonun altındaydı. Yani 10 yılda kaydedilen yolcu sayısı artışı 3,5 katı buluyor. Atatürk Havalimanı'nı artık gelişen havacılığın yükünü taşıyacak durumda değildi. Tabi ki her geçen gün büyüyen havacılığımızı sadece yolcu sayısı olarak da değerlendirmek yeterli olmayabilir. Son yıllarda yolcuyla birlikte hızla artan kargo taşımacılığı talebi var. Sadece 1 milyon 300 bin ton yükü tek başına Atatürk Havalimanı çekiyor. Bu nedenle İstanbul'da çok daha büyük geniş kargo, lojistik alanlara ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, transfer yolcuda pazar payı yüzde 66'yı bulan Avrupa-Asya-Afrika-Ortadoğu koridorunun merkezinde de İstanbul yer alıyor. İşte biz bu potansiyeli çok önceden tespit ederek; İstanbul'un ilave bir hizmet kapasitesi oluşturacak şekilde yeni bir topla-dağıt-işle-aktar (hub) havalimanına kavuşması gerektiğini ortaya koyduk ve İstanbul Havalimanı'nı inşa ettik” şeklinde konuştu.

“Türkiye, 20 yılda hava taşımacılığında dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına girecek”

Gelecek 20 yıl içerisinde Türkiye'nin hava taşımacılığında dünyada ilk 10'a girilmesinin beklendiğini vurgulayan Bakan Turhan, “Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) açıkladığı 2036 yılı tahmini verilerine göre, Türkiye, önümüzdeki 20 yılda hava taşımacılığında dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına girecek. İstanbul Havalimanı ise önümüzdeki 5 yılda tek başına 100 milyon yolcuya ulaşarak “100'ler Kulübüne” girecek. Şu anda daha ilk etabı açılmış olmasına karşın 90 milyon yolcu ve 2,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip. Tüm fazları tamamlandığında ise 200 milyon yolcu ve 5,5 milyon ton kargo kapasiteye sahip olacak. İstanbul Havalimanı'nı artan kapasitesi sayesinde Türkiye'ye daha fazla havayolu şirketi uçuş yapabilecek ve birkaç yıl içerisinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en fazla yolcu ve kargo taşıyan havalimanı olacak” diye konuştu.

“İstanbul Havalimanı 5 yıl içerisinde hizmet verilecek yolcu sayısı sıralamasında ikinciliğe yükselecek”

İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekteki uçuş yapacağı noktalara da dikkat çeken Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla destinasyonla yeni havalimanı en büyük "hub"lardan biri olacak. 114 uçak aynı anda terminale köprüyle yanaşabilecek. Bu sayı Atatürk Havalimanı'nda 46 idi. En büyük uçaklar, süper jumbo kategorisindeki uçaklar yeni terminalimize rahatlıkla yanaşabilecek. İstanbul Havalimanı, yolcularımızın dünya kenti İstanbul'un tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerinden yararlanacakları mimari özellikleri taşımaktadır. Öngörülerimize göre İstanbul Havalimanı yaklaşık 5 yıl içerisinde hizmet verilecek yolcu sayısı sıralamasında ikinciliğe yükselecek. Tüm fazlar tamamlandığında ise liderlik koltuğuna İstanbul Havalimanı oturacak” dedi.

İstanbul Havalimanının istihdam ve milli gelire katkısına vurgu

İstanbul Havalimanı'nın istihdama da ciddi katkı sağlayacağını kaydeden Turhan, “Yapılan araştırmalarda havayolu taşımacılığında koltuk kapasitesindeki yüzde 10'luk bir artışın kısa vadeli ekonomik büyümede yüzde 1'lik bir artışa yol açtığını gösteriyor. Avrupa'daki büyük çaplı 125 havalimanı kapsayan bir çalışması da hava trafik yoğunluğu 10 milyonu geçen havalimanlarında, her bin kişilik yolcu artışının 1 kişilik ilave istihdam sağladığını ortaya koyuyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü- Eurocontrol öngörülerine göre İstanbul Havalimanı'nın doğrudan ve dolaylı olarak oluşturacağı istihdamın 2025 yılı için 194-225 bin kişi aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Havalimanın oluşturacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3,8-4,4 milyar dolar olacağı ve Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4,2-yüzde 4,9 seviyesine çıkacağı görülmektedir” dedi.

İstanbul Havalimanı'na yolcuların ulaşımı

Yolcuların İstanbul Havalimanı'na nasıl ulaşım sağlayacağına ilişkin detayları aktaran Bakan Turhan, “Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Kuzey Çevreyolu ve Mahmutbey-Odayeri Bağlantı Yolu ile Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden 22 km'lik 2x4 şeritli bir bağlantı yolundan, Havalimanına ulaşmak mümkün olacak. Açılışını yaptığımız, Büyükçekmece (D100 Karayolu) - Çatalca ve Saray yönünden 2x3 şeritli ve 25 km uzunluğundaki yol ile havalimanına ulaşmayı mümkün hale getirdik. Halkımızın metro ile ulaşımı için Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız 2020 yılı başında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına daha rahat ulaşımını sağlayacağız. Ayrıca, Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Bu hattı da gelecek yıl içerisinde hizmete vermeyi planlıyoruz. Yolcularımızın havalimanına rahat ulaşımını sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Havaist ile 20 farklı güzergâhta 150 lüks otobüs ile toplu taşıma yapılıyor. Günlük 2023 sefer ile 90 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. Oluşacak talebe göre sefer sayıları ve güzergah sayılarında artış olacak. Ayrıca 660 adet akıllı sistemler ile donatılmış taksiler ile hizmete girecek” ifadelerini kullandı.

“Türk misafirperverliğine yakışmayan çığırtkanlık faaliyetleri taksicilerin yapmasına izin verilmeyecek”

İstanbul Havalimanı'nda istenmeyen görüntülerin yaşanmasına izin verilmeyeceğinin de dile getiren Mehmet Cahit Turhan, “Ülke insanımızın gurur duyduğu bir proje olan İstanbul Havalimanı büyüklüğüne ve Türk misafirperverliğine yakışmayan hamutçuluk ve çığırtkanlık gibi faaliyetleri taksicilerin yapmasına izin verilmeyecek. Bununla ilgili tüm tedbirler mülkü idari amirliği ve İstanbul Havalimanı işletmesi tarafından alınacaktır ve kararlıkla uygulanacaktır” şeklinde konuştu.