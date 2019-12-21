Bakan Varank foto?raf? payla?t?, sosyal medya arac? tahmin etti

Cumhurba?kan? Erdo?an'?n yerli otomobilin 27 Aral?k'ta Gebze'de tan?t?laca??n? a??klamas?n?n ard?ndan Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank, ?rt?l? arac?n foto?raf?n? payla?mas? sosyal medya kullan?c?lar?na arac?n ?ekli ve detaylar?n? tahmin etme f?rsat? sundu.

Cumhurba?kan? Erdo?an'?n yerli otomobilin 27 Aral?k'ta Gebze'de tan?t?laca??n? a??klamas?n?n ard?ndan Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank, ?rt?l? ara?lara ait foto?raf? twitter hesab?ndan payla?t?. Foto?raf?n yay?nlanmas? sonras?nda yerli otomobil sosyal medyada en ?ok konu?ulan konular aras?nda girdi.

Konu?ulan konular?n ba??nda; yerli otomobilin ?talyan Pininfarina ?irketinin tasarlad??? K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv ?irketi VinFast i?in tasarlad??? ara?lara olan benzerli?i oldu. Sosyal medyada; yerli otomobilin b?y?k ?l??de bu ?ekilde olaca?? far, sis far? ve pancur k?sm?nda de?i?ikliklerin olabilece?i ifade edildi.

27 Aral?k'ta ger?ekle?mesi beklenen tan?t?m etkinli?inde t?m detaylar bir s?r olmaktan ??kacak.