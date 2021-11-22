Bakan Varank, kütüphaneye pizza götürdü

Kütüphaneye pizza götüren Bakan Varank, çat kapı ziyarette öğrencilerle bir araya geldi. Fatih Belediyesine ait 24 saat açık olan kütüphanede karşılarında Varank'ı gören gençler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Varank, kütüphane personeline ve öğrencilere pizza ikram ederken ders arası yapan öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Varank, “Dediler ki Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi çok güzel olmuş, gençler çok memnun. Ben de pizzaları aldım, gençleri ziyarete gittim. ‘Ne düşünüyorlar?' diye bizzat sordum. Tebrikler @FatihBelediye ” mesajını paylaştı.

“Büyük bahtiyarlık”

Ziyarette Bakan Varank'a Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti. Bakan Varank, "Akşamın bu saatinde kütüphanede gençlerimizi görmek, kütüphanenin bütün imkanlarından faydalandıklarını görmek, kendileriyle sohbet ettiğimizde 24 saat açık böyle bir kütüphanenin onların hizmetine sunulmuş olmasından duydukları memnuniyeti dinlemek gerçekten büyük bahtiyarlık." ifadelerini kullandı.

Gençlerle bir arada olacağız

Fatih Belediye Başkanı Turan'ın hem Merkez Kütüphanesi hem de diğer kütüphaneleriyle gençlerin kalbini kazanacak bir uygulamayı hayata geçirdiğini vurgulayan Varank, “Zaman zaman buraya gelerek gençlerin enerjisine şahitlik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu akşam ilkini gerçekleştirdik. İnşallah sık sık buraya gelerek gençlerle bir arada olacağız, onların heyecanına, enerjisine beraberce şahitlik edeceğiz. Bu hizmette emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

15 Kütüphane ile öğrencilerin hizmetinde

Fatih Belediyesi, 15 kütüphane ile özellikle çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Her yaştan öğrencilerin çalışması için tasarlanan kütüphanelerde ziyaretçilere kullanmaları için bilgisayarın yanı sıra internet, çıktı ve fotokopi imkanı sunuyor.