Bakan Varank: “Özel endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımın toplamı 22 milyar TL'yi bulacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'de TESKOOP ve ÖZER özel endüstri bölgelerinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “İstanbul'daki endüstri bölgesinin yanı sıra Bursa, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de de özel endüstri bölgelerimizi ilan ettik. Bu bölgelerde yapılacak olan yatırımların toplamı 22 milyar lirayı bulacak. Cari açığımızın azalmasına 1,7 milyar dolar katkı sağlarken, 50 bin kişiye de iş imkanı sunacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'de TESKOOP ve ÖZER özel endüstri bölgelerinin temel atma törenine katıldı. Arnavutköy Deliklikaya'da düzenlenen temel atma töreninde Bakan Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve iş dünyasının temsilcileri de yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda protokol konuşmaları ardından yöneticiler önce kurdele kesti ardından temel atmak amacıyla hazırlanan platformda bulunan butonlara bastı. Tören sonunda Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Hasan Büyükdede'ye iş adamları tarafından hat yazısı içeren resim hediye edildi.

“Özel endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımın toplamı 22 milyar lirayı bulacak”

Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 10 Mayıs tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulmasına karar verilen 5 ilimizde 6 özel endüstri bölgesi kurduk. İstanbul'daki endüstri bölgesinin yanı sıra Bursa, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de de özel endüstri bölgelerimizi ilan ettik. Bu bölgelerde yapılacak olan yatırımların toplamı 22 milyar lirayı bulacak. Cari açığımızın azalmasına 1,7 milyar dolar katkı sağlarken, 50 bin kişiye de iş imkânı sunacak. Bugün itibariyle özel endüstri bölgesi statüsü kazanmak için bakanlığımıza 15 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların incelemeleri süratle yaparak yeni özel endüstri bölgeleri bölgelerini de ekonomimize kazandıracağız ” dedi.

“Yatırımcının ve sanayicinin bürokrasinin labirentlerinde kaybolduğu devir artık kapanmıştır”

Özel endüstri bölgelerinin yatırımcı dostu olduğunu belirten Bakan Varank, yapılacak işlemlerde sıfır bürokrasi olacak şekilde çalışacaklarını aktararak, “Özel endüstri bölgeleri milli teknoloji güçlü sanayi anlayışımızın en önemli halkalarından bir tanesi. Biz bu bölgeleri orta ölçekli işletmeleri, büyük ölçekli işletmelere dönüştürme projemizin bir parçası olarak görüyoruz. Özel endüstri bölgelerinin en önemli özelliği yatırımcı dostu olmasıdır. Nihai hedef seri ve planlı üretimi teşvik etmektir. Biz bu noktada çok önemli bir iddia ortaya koyuyor ve sıfır bürokrasi diyoruz. Sizlere zaman kaybettiren pek çok uygulamayı ortadan kaldırdık. Yatırımcının ve sanayicinin bürokrasinin labirentlerinde kaybolduğu devir artık kapanmıştır. Bu yeni dönemde ÇET haricindeki bütün işlemler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından tek elden yürütülecektir. Harita, imari, parselasyon planları, alt yapı ve üst yapı projeleri bakanlık olarak biz onaylıyoruz ve bu işlemler için tek kuruş almıyoruz. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalıştırma belgelerinde yine bakanlık olarak bizler düzenliyor ve hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ayrıca endüstri binaları içerisinde yer alan binaları emlak vergilerinden de muaf tutuyoruz” diye konuştu.

“Tüm ekonomik saldırılara rağmen ülkemizdeki yatırım iştahı azalmak yerine artmaya devam etmektedir”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türk ekonomisine yapılan saldırılara karşı oluşturulan istihdam ve katma değerin spekülasyonlara verilecek en net cevap olduğunun altını çizerek, “Yapılacak yatırımların yüzde 90'ının yeni yatırım olacağının altını çizmek istiyorum ve toplamda yatırımların az önce de belirttiğim üzere maliyeti 22 milyar lirayı bulacak. Bunun anlamı şudur, tüm spekülasyonlara rağmen ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara rağmen ülkemizdeki yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak yerine bilakis artarak devam etmektedir. Özel endüstri bölgelerimizin yatırım miktarları oluşturacakları istihdam ve katma değer bu spekülasyonlara verdiğimiz en net en etkili cevaplardan biridir. Bugün temelini attığımız fabrikayla TESKOOP ve ÖZAR endüstri bölgelerinde kurulacak 300'e yakın üretim tesisi bu komplolara karşı direncimizin en açık göstergesidir. Daha da önemlisi Türkiye'nin yatırımdan vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.