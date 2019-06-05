Bakan Varank'tan Beyaz Masa Çağrı Merkezi'ne bayram ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'ne sürpriz bayram ziyareti yaptı. Varank, çağrı merkezi birimlerini gezip telefon başında İstanbullularla bayramlaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Bayramın ilk gününde Beyaz Masa Çağrı Merkezi çalışanlarının yanında olan Bakan Varank, çağrı merkezi birimlerini gezip telefon başında İstanbullularla bayramlaştı. İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz eşliğindeki ziyarette konuk Bakana, vatandaş öneri, talep ve başvuruları neticesinde Beyaz Masa'nın ulaştığı başarı hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Beyaz Masa çağrı Merkezi çalışanlarının 7/24 İstanbulluların memnuniyeti için hizmet verdiği Beyaz Masa Çağrı Merkezi çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi alan Bakan Varank İstanbul'un geleceğine yön veren projelerde bu faaliyetlerin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırlık başarısı ‘Beyaz Masa'

Dünyanın en iyi çağrı merkezleri arasında yer alan Beyaz Masa, 25 yılda 100 milyondan fazla etkileşim sağladı. 2019 yılında aylık 1 milyonu aşan çağrı sayısı ile vatandaş başvurularında çözümün merkezi konumundaki Beyaz Masa bu yıl 25. yıldönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde 6 personelle faaliyete başlayan Beyaz Masa, bugün Halkla İlişkiler Müdürlüğü çatısı altında 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Beyaz Masa her an İstanbulluların yanında

Çağrı Merkezi alanında dünyadaki trendlerin hızlı değişimi ve gelişimini takip ederek telefon, sosyal medya, Web Chat gibi dijital uygulamaları, Mobil İletişim Noktaları, Yerinde Çözüm, Saha ekipleri ile destekleyerek İstanbullulara verdiği hizmeti çift yönlü olarak etkileşimli bir şekilde sürdürüyor. Kamu kurumu olarak teknolojinin son yeniliklerini bünyesine taşıyan Beyaz Masa ALO 153, 2016 yılında mobil özellikli ve Beyaz Masa'ya entegre Yerinde Çözüm projesini, 2017 yılında ise görüntülü iletişim teknolojisi alanında engelli vatandaşlara özel hizmet sağladığı Gözüm Kulağım İstanbul projesini hayata geçirdi.

‘Ödüllü proje gözüm kulağım İstanbul'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı projeler hayatı engelsiz hale getiriyor. İşitme, konuşma, görme ve diğer engelli vatandaşlar, ‘'Gözüm Kulağım İstanbul'' Projesi kapsamında Beyaz Masa Alo 153 Çağrı Merkezi'ne görüntülü olarak kolay erişim sağlayarak taleplerini iletebiliyor, sorunlarına çözüm bulabiliyor. Uygulama kapsamında örneğin; işaret dili bilen engelli, doktor veya mağazaya gittiğinde derdini anlatmakta sıkıntı çekiyorsa Çağrı Merkezi'ni arayarak derdini işaret dili bilen Beyaz Masa personeline anlatabiliyor, personel işaret dilini normal dile çevirerek tercüme hizmeti sunuyor. Görme engelli vatandaş da sütün bozuk olduğunu düşündüğünde çağrı merkezini arayarak sütü telefon ekranına yaklaştırdığında sütün geçerlilik tarihini öğrenebiliyor.