Bakan Yanık: “Büyüklerin tecrübelerini dinlemek fiili bir dua”

Sultangazi'de huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Büyüklerin tecrübelerini dinlemek fiili bir duaya dönüşüyor” dedi.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Huzurevi'nde konaklayan yaşlı vatandaşlar için etkinlik düzenledi. “Hoş Geldiniz Ulu Çınarlarımız” adlı düzenlenen etkinlik kapsamında huzurevinde yaşayan vatandaşlar, Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ile çok sayıda yaş almış vatandaşlar katıldı. Etkinlikte huzurevi sakinlerinden Şevkiye hanıma da sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

“Büyüklerimle bir araya geldiğimde bütün bir hayatın özetini dinliyorum”

Çocuklarla, gençlerle ve yaşlılarla bir araya gelmek için zaman ayırdığını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İnsan eşref-i mahlukat malum, insan yaratılmışların en şereflisi, en kıymetlisi. Allah bütün kainatı bir sevginin üstüne yarattığını söylüyor peygamberimize, yani bir insana duyduğu sevginin yüzü suyu hürmetine yarattığını söylüyor. Dolayısıyla insan varlığı itibarıyla saygıya layık. Yanımdaki Şenay hanım, ‘Yaşlıların bütün reçetesi sevgidir' dedi. Aslında bütün insanların reçetesi sevgi. İnsanın bütün evrelerinden sorumlu olan bir bakanlık bizim bakanlığımız. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince hem çocuklarımızla hem gençlerimizle hem yaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yaş almış büyüklerimizle bir araya geldiğimizde bütün bir hayatın özetini dinlemek muazzam önemli. Adeta elinize hazır hayat reçeteleri veren bir süreç. Ben fırsat buldukça büyüklerimle bir araya gelmekten sizlerle buluşmaktan gurur duyuyorum. Sizlerin tecrübelerini dinlemek fiili bir duaya dönüşüyor” açıklamasında bulundu.

“Sizlerin bakanlığı, sizlerin bakanı”

Ailenin milleti ve devleti ayakta tutan en önemli unsur olduğunu vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Biliyorsunuz pandemi koşulları içinde onlar sadece huzurevindeydi, dışarıya çıkamayan bir duruma gelmişlerdi. Artık yasakların kalktığı açıklamasından sonra ilk işimiz onları buraya almak oldu. Onların mutluluğunu görünce, müzikle birlikte eğlendiklerini görünce bu programa devam edelim dedik. Bugün bizi sayın bakanımız yalnız bırakmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aile bakanlığımızın yaptığı çok güzel işler var, aile temel direğimiz. Aile içindeki eşlerin, çocukların uyumu ve onların bir ve beraber hareket edişi sağlam bir aileye sahip olması milletimizi de ayakta tutacak en önemli unsur, bu yönüyle Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığımız Türkiye'de çok büyük işlere imza atmış ve atmaya devam eden bir bakanlığımız var sizlerin bakanlığı esansında, dolayısıyla sizlerin bakanı” şeklinde konuştu.

Bakan Yanık'ın kendilerini ziyaret etmesi dolayısıyla sevinç duyduğunu belirten 76 yaşındaki Şevkiye Tuna, “Bir buçuk senedir ben huzurevinde kalıyorum ama korona döneminde dışarı çıkamadık. Şimdi artık her yere gidiyoruz, etkinliklere götürüyorlar. Memnunuz oradan, kader böyle yazmış. Bir defa daha gelmiştik buraya, yine böyle çok memnun olduk. Bu gelmemize daha çok sevindik. Bakanımız gelecekmiş, onları da görmek gurur verici” diye ifade etti.

Hem kaldığı huzurevinde hem de düzenlenen etkinlik dolayısıyla mutlu olduğunu ifade eden 67 yaşındaki Meral İncedere, “Çok güzel duygular hissediyorum gezip tozmakla sosyal olmakla. Korona dönemi olduğu için fazla yapılmamıştı, şimdi başladı etkinlikler. Kaldığım yer çok güzel, memnunum. Hizmet edenler çok iyi davranıyorlar, hemşireler çok iyi davranıyor, gayet güzel bir ortamdayız” dedi.

Etkinlikte hem huzurevi sakinleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a hediyeler verirken, Bakan Yanık da vatandaşlara armağanlar getirdiğini ve kendilerine ulaştırılacağını söyledi.