Bakan Yanık: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sosyal devlet olmasını inşa eden iktidar AK Parti iktidarıdır"

"İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sosyal devlet olmasını inşa eden iktidarın AK Parti iktidarı olduğunu belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim geleneğimizin içinde var olan bakış açısı bu" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sultangazi Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nde "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle buluştu. Programa Bakan Yanık'ın yanı sıra, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı ve ilk defa oy kullanma heyecanı yaşayan gençler katıldı. Bakan Yanık, geçlerle sohbet edip, AK Parti ve Erdoğan için destek istedi. Programda konuşan Bakan Yanık, “Sosyal yardımlar son zamanlarda çok eleştiriliyor. İşte 'Herkes fakirleşti, ondan sonra sosyal yardım yatıyor, hükümet oy alıyor. Milleti fakirleştirdiniz. Utanmıyor musunuz? Bir de bununla övünüyorsunuz' diyorlar. Dünyanın lafını ediyorlar. Sosyal yardımlar AK Parti iktidara geldiğinde dört kalem sosyal yardım vardı. Tek tek anlatmaya kalksam hizmetleri, aile için yaptığımız faaliyetler, çocuklar için yaptığımız faaliyetler, kadınlar için yaptığımız çalışmalar, sosyal yardımlar, engelli ve yaşlılarımız için yaptığımız çalışmalar. Her birisi tek tek saatlerce uzun uzun detaylarını anlatabileceğim çalışmalara ama o kadar vaktimiz yok. Meseleye bakış açımızı anlatmaya çalışıyorum. Yani nereden başladık, nereye geldik. Bir söz vardır ya; bir şey değişir, her şey değişir. Evet, bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti. Nedir o değişen şey? Bakış açısı. Sayın Cumhurbaşkanımızın insana bakış açısı sistemin bir davranış biçimine dönüştüğünde işte her şey insan olan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim geleneğimizin içinde var olan bakış açısı bu” dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sosyal devlet olmasını inşa eden iktidar AK Parti iktidarıdır"

53 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıldığını ifade eden Bakan Yanık, “Sosyal yardımlara gelelim. Şimdi biz iktidara geldiğimizde 4 kalem sosyal yardım vardı. Bugün 53 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıyoruz. Sürekli 'Herkes fakirleştirdiniz, bir de 53 kalemle övünüyorsunuz' diyorlar. Hayır, fakirleştirmeyle alakası yok. Bir sosyal devlet tam da böyle bir şeydir. Yıllardır özellikle son jargonun söylediği sosyal adalet, sosyal devlet, bir sosyal adaleti kuracağız. Sevgili gençler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 'Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir' maddesi yıllardır var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sosyal devlet olmasını inşa eden iktidar AK Parti iktidarıdır. Sosyal devlet sadece kağıt üzerinde olan bir kavramdı. İçini dolduran AK Parti iktidarları. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimleri. Nasıl? İşte biraz önce anlattığımız şeyler. Vatandaş herhangi bir noktada, herhangi bir şekilde devlete ihtiyacı olduğu an devletin orada olması lazım. Engelliyse orada olacak. Yaşlıysa orada olacak. Kimsesiz bir çocuksa orada olacak. Maddi desteğe ihtiyacı olan bir aile için devlet orada olacak. Bizim yaklaşımımız bu. Vatandaşın ihtiyacı olan başlıkta vatandaşın yanında olmak” şeklinde konuştu.