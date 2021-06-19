Bakan Yanık'tan, Beyoğlu'nda yeni doğan bebeğe ‘Hoş geldin' ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'la beraber, belediyenin “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ilçede yeni doğan İnci Çelik bebeğin ailesini ziyaret etti. Bakan Yanık, Çelik ailesini tebrik ederek çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir ömür diledi.

Beyoğlu Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” projesiyle ilçede yeni bebeği olan ailelerin sevincine ortak oluyor. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, Fetihtepe Mahallesi'nde Çelik Ailesi'ni ziyaret etti. İnci bebeğin doğumunu kutlayan ve adına dikilen zeytin ağacının sertifikası ile hediyelerini aileye takdim eden Bakan Yanık, Başkan Yıldız ve eşi, ailenin mutluluğunu paylaştı.

Beyoğlu'nda son 2 yıl içerisinde 2 bin 800 bebeğe ve ailesine hoş geldin ziyareti gerçekleştirildi. Bebekler adına yüzlerce zeytin ağacı dikildi ve sertifikaları ailelerine teslim edildi.

“Hoş Geldin Bebek' projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişmesi için uzman ekipler aileyi ziyaret ederek gerekli bilgilendirme ve muayeneleri yapıyor. Ziyaretlerde ayrıca ailelere biberondan battaniyeye, bebek bezinden tulumuna kadar yeni doğmuş çocuğun ihtiyaç duyabileceği bütün ürünleri kapsayan bir hediye paketi veriliyor. Ziyaretler esnasında ailenin sosyal durumu da tespit edilerek ihtiyaç olması halinde gerekli yardımlar yapılıyor. Anne ve babaya, bebek bakımından bebeğin beslenmesine ve aşılarının zamanında yapılmasına kadar tüm bilgilerin yer aldığı bir de bilgilendirici kitapçığı hediye ediliyor.