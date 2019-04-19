Bakan Yardımcısı İskurt, DHMİ'yi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, DHMİ'yi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, makamında ağırladığı İskurt'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ni (DHMİ) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, makamında ağırladığı İskurt'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş, “Ziyaretiyle bizi onurlandıran Sayın Bakan Yardımcımıza devam etmekte olan projeler ve planlanan çalışmalarımızla ilgili bilgi sunduk” dedi.