Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: ''Aile danışmanlığına başvuranların yaklaşık yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçiyor''

İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ''Aile bütünlüğünü korumaya yönelik en önemli projelerimizden biri de 'Aile Danışmanlığı'. Aile danışmanlığına başvuranların yaklaşık yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçiyor. Bunu önemli bir başarı olarak görmekteyiz'' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Selçuk, aile, çocuk, yaşlılar ve engelliler konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

''Aile danışmanlığına başvuranların yaklaşık yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçiyor''

Konferansın açılışında konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ''İnsanın sağlıklı gelişimi ve toplumun huzuru bakımından en ideal ortam ailedir. Aile Sosyal Destek Programımızla vatandaşlarımızı bizzat hanelerinde ziyaret ederek, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını gençlerimize aktarmak, ailelerimizin sorun çözme kapasitesini artırmak için ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla 1milyonu aşkın gencimize ulaştık. ''Eğitim Ailede Başlar'' diyerek hazırladığımız Aile Eğitim Programı ile; 1,8 milyon vatandaşımıza ulaştık. Aile bütünlüğünü korumaya yönelik en önemli projelerimizden biri de 'Aile Danışmanlığı'. Aile danışmanlığına başvuranların yaklaşık yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçiyor. Bunu önemli bir başarı olarak görmekteyiz'' dedi.

''Sosyal ve Ekonomik Destek Programımız ile yaklaşık 127 bin çocuğa aileleri yanında destek sağlamaktayız''

Çocuklar konusuna değinen Bakan Selçuk, ''Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. 2019 yılında İİT ülkeleri 15 yaş altı yaklaşık 630 milyon çocuğa ev sahipliği yapmakta ve bu rakam dünya çocuk nüfusunun yaklaşık yüzde 32'sine tekabül ediyor. Çocuklarımıza çatışma ve felaketlerden arınmış bir ortam temin etmek büyük bir güçlük. Çatışmalar nedeniyle, yarısı 18 yaşın altında yaklaşık 26 milyon kişi mülteci olmuş durumda. İşte o çocuklardan biri, Aylan Bebek, tüm insanlığın gözü önünde kıyıya vurduğunda vicdanlarımız sızladı. Ancak, görüyoruz ki, bu trajedik olay da çok çabuk unutuldu. Aylan bebekler bir değil, bin değil milyonlar, bütün bunlara hep beraber “dur” demek, tedbir almak durumundayız. Sosyal ve Ekonomik Destek Programımız ile yaklaşık 127 bin çocuğa aileleri yanında destek sağlamaktayız. Aralık ayı itibariyle, yaklaşık 25 bini aşkın çocuğumuzu koruyucu aile ve evlat edinme modellerimizden yararlandırmaktayız. Kurumsal açıdan baktığımızda da, Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık bin 370 çocuk kuruluşumuzla çocuklarımıza hizmet etmekteyiz'' şeklinde konuştu.

''Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış 441 huzurevi ile büyüklerimize hürmette eksik etmiyoruz''

Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti: ''Yaklaşık 8 milyar nüfusa sahip dünyamızın yüzde 9'u yani nerdeyse 700 milyonu,65 yaşın üstünde ve 2050'de bu oranın yüzde 16'ya yükseleceğini yani 6 kişiden 1 inin 65 yaşının üstünde olacağı tahmin ediyoruz. Türkiye'de bu değişimden müstesna değil. 2050'de her 5 kişiden birinin 65 yaşın üzerinden olacağını öngörüyoruz. Bu bağlamda, 2030 gündemin uygulanmasında,tüm yaş gruplarının toplumsal kalkınmanın aktif unsurları olarak değerlendirilebilmesi ve demografik yapısı değişen nüfuslarımızın ihtiyaçlarına doğru ve etkin cevaplar üretmek için hazırlıklarımızı hızlandırmamız gerekmekte. Bu vizyonla, Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2019'u Yaşlılar Yılı ilan ederek yaşlılarımıza verdiği değeri uluslararası seviyede bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış 441 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve yaşlı yaşam evleri ile büyüklerimize hürmette eksik etmiyoruz'' .

''2019 yılında yarım milyonu aşkın engelli vatandaşımıza yaklaşık 1,2 milyar dolar civarında evde bakım desteği sağladık''

Engelliler vurgu yapan Bakan Selçuk, Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i veya diğer ifadeyle 1 milyardan fazla birey engelliliğin herhangi bir biçimi ile yaşamakta. Türkiye'de ise toplam nüfusun yaklaşık yüzde 7'si bir engele sahip. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde 11 kez ''Engelli bireyler'e ve engelliliğe' atıf bulunmasına rağmen, engelli bireyler hedeflerinden birçoğuna ulaşmak bakımından dezavantajlı durumdalar. Bu çerçevede, hükümetimizin 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun ile yasal zemini güçlendirerek ilk büyük adımı attığını ifade etmekten gurur duymaktayım. 2007 yılında Cumhurbaşkanımız, Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesini imzalamış, sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında Türkiye yerini almıştır. Tüm politikalarımızda olduğu gibi, engellilerimizin de aile odaklı bir yaklaşım sergilemekteyiz; mümkün olduğu surece aileleri yanında bakılmalarını sağlamayı önemsiyoruz. Sadece 2019 yılında yarım milyonu aşkın engelli vatandaşımıza yaklaşık 1,2 milyar dolar civarında evde bakım desteği sağladık. Teşvik edici politikalarımız sayesinde kamuda ve özel sektörde engelli bireyler için ayrılan istihdam kotalarının yüzde 84'ünün dolmasını sağladık. 180 bini aşkın engellimizi istihdam ettik. Türkiye'nin genelinde 352 bakım merkezimiz var engelli vatandaşlarımız için. Ve ''Hayaller Engelsizdir'' diyerek ülkemizde engellerimize yönelik erişilebilirliğin yaygınlaşması için uğraşmaktayız'' açıklamasında bulundu.