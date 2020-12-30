Bakanı Kurum, Güngören'de düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısına katılarak vatandaşların sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısına katıldı. Toplantı da konuşma yaparak kentsel dönüşü çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakan Kurum, konuşmasının ardından vatandaşların Güngören ilçesi Tozkoparan semtinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olan soru ve sorunlarını dinleyerek cevap verdi.

“Tozkoparanlı kardeşlerimizin yıllardır kurdukları bir hayali gerçekleştireceğiz”

Güngören'te toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün burada olmamızın nedeni, Tozkoparanlı kardeşlerimizin kaygılarını gidermek, sorularına cevap vermek, projemizi sizlerle birlikte hayata geçirmektir. Göreve geldiğimizden bu yana sizlerin taleplerinizi yakından takip ediyorum. Bugün de inşallah buradan ayrıldığınızda tek bir sorunuzun kalmayacağını, tüm taleplerinizi gidereceğimizi, bu akşam evlerinize gönül rahatlığı içerisinde gideceğinizin sözünü konuşmamın hemen başında vermek istiyorum. Tozkoparanlı kardeşlerimizin yıllardır kurdukları bir hayali gerçekleştireceğiz. Şimdiden yapacağımız yeni bin 500 kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm konutumuz, sizler için, aileleriniz için, komşularınız için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İstanbul merkezli bir depremin sonuçları çok daha ağır olacaktır”

Bakan Kurum, İstanbul'daki deprem tehlikesini vurgulayarak, “Şöyle bir İstanbul'umuza baktığımız manzara şu. İstanbul; 90'lı yıllara kadar plansız, çarpık ve güvensiz yerleşme nedeniyle hem fiziksel hem sosyal anlamda büyük sıkıntılar yaşadı. Aziz İstanbul'umuz ne yazık ki; altyapısı zayıf, depreme dayanıksız yapılarla genişledi, büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Bakın 99 Marmara depreminde, İstanbul'daki yapıların yüzde 1-2'si hasar görmüş, 454 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin 600 kişi yaralanmıştır. 450 bina ağır hasar görmüş ya da yıkılmıştır. Bu sadece, başka bir şehirde olan bir depremin İstanbul'a etkisi. İstanbul merkezli bir depremin sonuçları çok daha ağır olacaktır” diye konuştu.

“1 buçuk yılda bitirip sizlere teslim edeceğiz”

Tozkoparan semtinde yapılacak olan kentsel dönüşüm proje detaylarını da aktaran Bakan Kurum, “Biz sizleri çok seviyoruz. Devlet olarak biz sizlerin yanındayız. Bakanlık olarak yanınızdayız, belediye olarak yanınızdayız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Bu projeyi söz verdiğimiz şartlarda, söz verdiğimiz tarihte, 1 buçuk yılda bitirip sizlere teslim edeceğiz. Benim söylediğim şartlarda sözleşme yapmak isteyenler kentsel dönüşüm ofislerimizde sözleşmelerini hemen yapabilirler” şeklinde konuştu.