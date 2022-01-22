Bakanı Nebati'nin, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, 60'a yakın ekonomist ve akademisyenle bir araya geldiği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Bakan Nebati'nin, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatması ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.