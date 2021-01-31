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Bakasetas, Trabzonspor formasıyla sahada

Trabzonspor’un Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Yunan oyuncu Bakasetas, bordo-mavili formayla ilk maçına çıktı.

Trabzonspor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Yunan oyuncu Bakasetas, bordo-mavili formayla ilk maçına çıktı.


Trabzonspor'un dün Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo-mavili formayla ilk maçına çıktı. Beşiktaş mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın 61. dakikasında Berat Özdemir'in yerine oyuna dahil oldu.


Sezonun ilk yarısında Alanyaspor forması giyen ve 19'u lig olmak üzere 22 resmi maçta sahaya çıkan başarılı futbolcu, 7 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.

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