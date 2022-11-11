İhlas Haber Ajansı

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Bakırköy Adalet Sarayına yeni başsavcı atandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı.

Hüseyin Gümüş, öncesinde Silivri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız'ın Yargıtay'a üyesi olmasının ardından, HSK kararıyla yeni başsavcı atandı. Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Sarayına başsavcı olarak atandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Mustafa Çiğdem de Büyükçekmece Adalet Sarayına başsavcı olarak atandı.

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