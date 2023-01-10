Bakırköy Adalet Sarayı'nda kitap bağış standı kuruldu

Bakırköy Adalet Sarayı'nda Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane kurulması için kitap bağış standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin “ Kitap İyileştirir” sloganıyla tüm adliyelerde kitap bağış standı kuruldu. Bakırköy Adalet Sarayı'nın Protokol Salonunda da kitap bağış standı açıldı. Kitap bağış standının açılışına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Sarayı Komisyonu Başkanı Atila Öztürk, başsavcı vekilleri, savcılar ile adliye personeli de Bakırköy Adalet Sarayı'nda kampanyaya katıldı.

“Türkiye'de bütün başsavcılıklarda eş zamanlı olarak başlatıldı”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, “10 Ocak - 15 Şubat tarihileri arasında Türkiye'de bütün başsavcılıklarda eş zamanlı olarak başlatıldı. Kitap en iyi dost, hepimizin gerçek dostu. Kitap bize her zaman yakın arkadaşlık yapıyor. Bunaldığımız zaman sıkıntıya düştüğümüz zaman kitaplara sarılıyoruz. Kitaplar bize dert ortağı oluyor. Aynı zamanda Ceza İnfaz Yasamızın hükümlüleri topluma daha sonra tahliye olduklarında topluma daha uyumlu hak, hukuk, adalet kavramlarına saygılı bireyler olarak yetiştirmek yasanın bu amacına uygun olarak da bakanlığımızın koordinesinde hükümlüleri kitaplarla buluşturmuş olacağız. Onlar cezaevlerinde barındırılan hükümlüler ve tutuklular sevdiklerinden uzak dört duvar arasında yaşıyorlar. Bizim bu kampanya ile bağışlayacağımız bir kitap onların onların gönüllerine uzanacak, onların hayal dünyasını genişletecek belki de dört duvar arasında yaşadıkları o koşullarda duvarlarda birer pencere açmış olacağız” dedi. Ayrıca Bakırköy Adliyesi Basın Savcılığından kampanya için 5 bin adet kitap bağışlandı.