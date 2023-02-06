İhlas Haber Ajansı

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Bakırköy Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

Bakırköy Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışmanın şüpheliler olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Olay, Bakırköy Adliyesi önündeki otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilişkin bilgi verilmezken, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

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