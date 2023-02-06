Bakırköy Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

Olay, Bakırköy Adliyesi önündeki otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilişkin bilgi verilmezken, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.