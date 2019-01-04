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Bakırköy Adliyesi'nde kedi kurtarma operasyonu

Bakırköy Adliyesii girişinde yağmur suyu giderine sıkışan kedi için tüm adliye personeli seferber oldu.

İtfaiyenin de katıldığı kurtarma çalışmaları sonrası kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Bakırköy Adliyesi girişinde yağmur suyu giderinin içerisinden bir ses gelmesi üzerine Çevik Kuvvet Polisleri içeride bir kedinin mahsur kalmış olduğunu gördü. Kedinin korkmaması için yiyecek veren polis ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Yağmur suyu mazgalının kaldırılması için çalışma başlatan ekipler, kedinin zarar görmeden mazgalın açılması için, itfaiye ekiplerine haber verdi.


İtfaiye ekipleri mazgalı açamayınca çevredekiler tarafından belediye ekiplerine haber verildi. Gelen belediye çalışanları mazgalın kilidini açtı. İtfaiye ekipleri tarafından ise mazgal kaldırılarak üşümüş kedi kurtarıldı.


Çevredeki seslerden korkan ve yağmur suyu giderinden çıkmamak için saklanmak isteyen kediyi bir polis yakalayarak çıkardı.Kedi beslenmesi ve ısınması için kendisini kurtaran polis tarafından görev otobüsüne alındı.

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